Đau và nóng đỏ ngón chân, cụ bà 93 tuổi nguy kịch vì hẹp tắc nhiều mạch máu,

Đau chân kéo dài kèm tức ngực, khó thở nhưng không được chú ý sớm, cụ bà nhập viện khi động mạch nuôi chân đã tắc hoàn toàn, đối mặt nguy cơ hoại tử chi.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa can thiệp thành công cho cụ bà 93 tuổi không chỉ tắc động mạch chi dưới, bệnh nhân còn hẹp 3 thân động mạch vành nuôi tim cùng tổn thương mạch máu não từ dấu hiệu đau ngón chân và tức ngực.

Đau chân, tức ngực ở tuổi 93: Khi nhiều mạch máu cùng “gặp vấn đề”

Cụ T. (93 tuổi, Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng đau chân kéo dài, kèm tức ngực và khó thở. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp suốt 6 năm – yếu tố nguy cơ hàng đầu thúc đẩy xơ vữa mạch máu tiến triển âm thầm.

Theo người nhà, ban đầu các triệu chứng xuất hiện rải rác, không quá rõ ràng nên chưa được chú ý. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, cơn đau chân tăng dần khiến việc đi lại trở nên khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đau nhức, nóng đỏ các đầu ngón chân, đặc biệt ở chân trái – dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu máu nuôi chi dưới đã diễn ra trong thời gian dài.

Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị xơ vữa mạch máu lan rộng ở nhiều cơ quan. Động mạch nuôi chân bị hẹp tắc hoàn toàn, gây thiếu máu chi dưới nghiêm trọng. Đồng thời, các bác sĩ phát hiện hẹp 3 thân động mạch vành nuôi tim với mức hẹp cao nhất khoảng 70%, kèm hẹp nhẹ ở một số mạch máu não.

Hẹp tắc động mạch chi dưới có thể gây đau nhức, nóng đỏ đầu ngón chân do giảm tưới máu kéo dài. Ảnh minh họa: Shutterstock.

ThS.BS Nguyễn Đình Công, Phó khoa Tim mạch, Tim mạch can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh cho biết, ở người cao tuổi, bệnh lý mạch máu thường tiến triển âm thầm qua nhiều năm. Khi xuất hiện triệu chứng, tổn thương thường đã lan rộng, khiến việc điều trị phức tạp hơn nhiều.

Với trường hợp của cụ T., nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ hoại tử đầu ngón chân, thậm chí phải cắt cụt chi là rất cao.

Theo các bác sĩ, can thiệp tái thông mạch máu chi dưới là cần thiết để cải thiện tưới máu, giảm đau và hỗ trợ bệnh nhân phục hồi vận động. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất lại đến từ tổn thương tim mạch đi kèm.

Do bệnh nhân bị hẹp động mạch vành, chỉ một biến động nhỏ về huyết áp hoặc sự hình thành cục máu đông trong quá trình can thiệp cũng có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim, suy tim, rối loạn nhịp nặng, thậm chí ngừng tim.

Bên cạnh đó, tuổi cao cùng tiền sử tăng huyết áp kéo dài khiến thành mạch xơ cứng, kém đàn hồi và dễ tổn thương. Hệ mạch máu ngoằn ngoèo, xơ vữa nặng cũng làm tăng nguy cơ rách mạch hoặc chảy máu trong quá trình đưa dụng cụ can thiệp.

Can thiệp mạch máu ở bệnh nhân lớn tuổi đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ tim mạch và biến chứng trong thủ thuật - Ảnh BVCC

Sau 60 phút can thiệp, ê kíp đã đặt stent thành công, tái lập dòng máu xuống chi dưới. Tình trạng tưới máu cải thiện rõ rệt, cơn đau giảm dần và bệnh nhân từng bước lấy lại khả năng vận động.

Cảnh báo dấu hiệu bệnh mạch máu ở người cao tuổi

Các bác sĩ khuyến cáo, người cao tuổi xuất hiện các triệu chứng như đau chân khi đi lại, đau nhức hoặc nóng đỏ đầu ngón chân, tức ngực, khó thở, lạnh chân tay, vết loét lâu lành ở bàn chân, mạch mu chân bắt yếu hoặc không bắt được, đi bộ nhanh mỏi chân… cần được thăm khám sớm vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý mạch máu tiến triển âm thầm.

Phát hiện sớm giúp người bệnh được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hoại tử chi hoặc phải cắt cụt chi.

Người có nguy cơ cao bị hẹp tắc mạch máu bao gồm: Người cao tuổi; Người tăng huyết áp lâu năm; Người mắc đái tháo đường; Người hút thuốc lá; Người rối loạn mỡ máu; Người ít vận động, béo phì; Người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc đột quỵ

Sống Khỏe

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tổn thương thận trong mùa hè vì uống nước sai cách

Khi cơ thể mất nước kéo dài mà không được bù đủ, chức năng thận dễ bị suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiết niệu.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, nhiệt độ môi trường tăng cao có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sinh lý của thận, là cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc máu, điều hòa dịch và cân bằng điện giải.

Theo nghiên cứu, thận chứa đến 79% là nước, nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của thận. Nước hỗ trợ thận lọc và loại bỏ độc tố, chất thải, chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Ngoài ra, nước còn giúp lưu thông máu đến các cơ quan trong cơ thể, bao gồm thận.

Sống Khỏe

Hút nhiều cục máu đông giúp bệnh nhân 97 tuổi tránh nguy cơ hoại tử

Tắc mạch chi cấp nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao bị hoại tử chi, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Hữu Nghị vừa thực hiện hút nhiều cục máu đông trong động mạch cánh tay phải cho một bệnh nhân 97 tuổi bị tắc mạch chi cấp. Nhờ được xử trí nhanh chóng, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy cơ hoại tử và phải cắt chi trên.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau dữ dội chi trên phải, cánh tay lạnh, tím tái, mạch ngoại vi không bắt được, những dấu hiệu điển hình của tắc mạch chi cấp.

Sống Khỏe

Cụ ông phải cắt cụt chi dưới vì xơ vữa động mạch gây tắc, hoại tử

Bệnh xơ vữa động mạch chi dưới tiến triển âm thầm, cần phát hiện sớm để tránh hoại tử và cắt cụt, đặc biệt ở người cao tuổi.

Theo VTV, xơ vữa động mạch chi dưới tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua. Một bệnh nhân 80 tuổi tại Phú Thọ phải cắt cụt chi do phát hiện muộn, tổn thương hoại tử nặng.

