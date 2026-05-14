Tưởng đau do vận động quá mức không ngờ viêm cột sống dính khớp

Nam thanh niên 20 tuổi chỉ xuất hiện triệu chứng đau lưng âm ỉ. Vì thường xuyên chơi thể thao nên người bệnh nghĩ đơn giản là đau mỏi cơ học do vận động quá mức.

Chỉ đến khi các cơn đau xuất hiện nhiều về đêm, kéo dài liên tục hơn 6 tháng và nghỉ ngơi không cải thiện rõ rệt, bệnh nhân mới tới khám tại Khoa Nội thận khớp – Bệnh viện 19-8 và được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp.

Sau 7 năm theo dõi và điều trị đều đặn, người bệnh hiện không còn đau tái phát và đặc biệt chưa xuất hiện biến chứng dính khớp.

Thăm khám cho bệnh nhân viêm cột sống dính khớp - Ảnh BVCC

Trái ngược với trường hợp trên, nam bệnh nhân 44 tuổi từng được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp từ năm 2016, nhưng không điều trị theo phác đồ chuyên khoa mà tự chuyển sang dùng thuốc Nam trong thời gian dài.

Hậu quả là các đốt sống dần dính vào nhau, cột sống mất linh hoạt, cúi – ngửa – xoay cổ đều khó khăn, chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng.

Chỉ đến khi tình cờ gặp một đồng nghiệp mắc bệnh tương tự đang điều trị thuốc sinh học tại Khoa Nội thận khớp – Bệnh viện 19-8 và cải thiện tốt, người bệnh mới quay lại điều trị.

Sau khi được thăm khám, tầm soát các yếu tố nguy cơ và điều trị thuốc sinh học theo đúng chỉ định, tình trạng đau cột sống cổ, cột sống thắt lưng của người bệnh cải thiện rõ rệt qua từng đợt điều trị. Sau 3 năm theo dõi, khả năng vận động và sinh hoạt hằng ngày được cải thiện đáng kể.

Viêm cột sống dính khớp dễ gây biến chứng nguy hiểm - Ảnh BVCC

Viêm cột sống dính khớp là bệnh lý viêm hệ thống mạn tính, tổn thương chủ yếu ở khớp cùng chậu và cột sống. Bệnh thường gặp ở người trẻ từ 15–45 tuổi, nam nhiều hơn nữ và tiến triển âm thầm trong nhiều năm.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm với đau lưng cơ học hoặc thoái hóa thông thường, khiến nhiều người bỏ lỡ “giai đoạn vàng” điều trị.

Các trường hợp đau lưng cần đi khám sớm:

• Đau lưng kéo dài trên 3 tháng

• Đau tăng về đêm hoặc gần sáng

• Cứng lưng buổi sáng kéo dài

• Nghỉ ngơi không giảm đau

• Vận động nhẹ lại thấy dễ chịu hơn

• Có thể kèm đau gót chân, viêm khớp ngoại vi

Theo Hiệp hội Đánh giá bệnh cột sống quốc tế (ASAS), phát hiện và điều trị sớm giúp làm chậm quá trình dính khớp, hạn chế biến dạng cột sống và giảm nguy cơ tàn phế lâu dài.

Ngoài điều chỉnh lối sống và tập luyện phù hợp, người bệnh có thể được chỉ định thuốc chống viêm, thuốc điều trị cơ bản hoặc thuốc sinh học trong các trường hợp cần thiết.

Hiện nay, các thuốc sinh học như nhóm ức chế TNF-α hoặc IL-17A giúp kiểm soát phản ứng viêm ngay từ cơ chế bệnh sinh, từ đó hạn chế tổn thương khớp và ngăn hình thành các “cầu xương” gây dính cột sống.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc sinh học cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, tầm soát bệnh lý đi kèm và theo dõi chặt chẽ trong quá trình điều trị.

