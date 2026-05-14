Tưởng đau do vận động quá mức không ngờ viêm cột sống dính khớp

Viêm cột sống dính khớp rất dễ bị nhầm với đau lưng cơ học hoặc thoái hóa thông thường, khiến nhiều người bỏ lỡ “giai đoạn vàng” điều trị.

BSCKII Bạch Thị Nhớ (Khoa Nội thận khớp – Bệnh viện 19-8)

Nam thanh niên 20 tuổi chỉ xuất hiện triệu chứng đau lưng âm ỉ. Vì thường xuyên chơi thể thao nên người bệnh nghĩ đơn giản là đau mỏi cơ học do vận động quá mức.

Chỉ đến khi các cơn đau xuất hiện nhiều về đêm, kéo dài liên tục hơn 6 tháng và nghỉ ngơi không cải thiện rõ rệt, bệnh nhân mới tới khám tại Khoa Nội thận khớp – Bệnh viện 19-8 và được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp.

Sau 7 năm theo dõi và điều trị đều đặn, người bệnh hiện không còn đau tái phát và đặc biệt chưa xuất hiện biến chứng dính khớp.

cot-song-1.png
Thăm khám cho bệnh nhân viêm cột sống dính khớp - Ảnh BVCC

Trái ngược với trường hợp trên, nam bệnh nhân 44 tuổi từng được chẩn đoán viêm cột sống dính khớp từ năm 2016, nhưng không điều trị theo phác đồ chuyên khoa mà tự chuyển sang dùng thuốc Nam trong thời gian dài.

Hậu quả là các đốt sống dần dính vào nhau, cột sống mất linh hoạt, cúi – ngửa – xoay cổ đều khó khăn, chất lượng cuộc sống giảm sút nghiêm trọng.

Chỉ đến khi tình cờ gặp một đồng nghiệp mắc bệnh tương tự đang điều trị thuốc sinh học tại Khoa Nội thận khớp – Bệnh viện 19-8 và cải thiện tốt, người bệnh mới quay lại điều trị.

Sau khi được thăm khám, tầm soát các yếu tố nguy cơ và điều trị thuốc sinh học theo đúng chỉ định, tình trạng đau cột sống cổ, cột sống thắt lưng của người bệnh cải thiện rõ rệt qua từng đợt điều trị. Sau 3 năm theo dõi, khả năng vận động và sinh hoạt hằng ngày được cải thiện đáng kể.

cot-song.png
Viêm cột sống dính khớp dễ gây biến chứng nguy hiểm - Ảnh BVCC

Viêm cột sống dính khớp là bệnh lý viêm hệ thống mạn tính, tổn thương chủ yếu ở khớp cùng chậu và cột sống. Bệnh thường gặp ở người trẻ từ 15–45 tuổi, nam nhiều hơn nữ và tiến triển âm thầm trong nhiều năm.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm với đau lưng cơ học hoặc thoái hóa thông thường, khiến nhiều người bỏ lỡ “giai đoạn vàng” điều trị.

Các trường hợp đau lưng cần đi khám sớm:

• Đau lưng kéo dài trên 3 tháng

• Đau tăng về đêm hoặc gần sáng

• Cứng lưng buổi sáng kéo dài

• Nghỉ ngơi không giảm đau

• Vận động nhẹ lại thấy dễ chịu hơn

• Có thể kèm đau gót chân, viêm khớp ngoại vi

Theo Hiệp hội Đánh giá bệnh cột sống quốc tế (ASAS), phát hiện và điều trị sớm giúp làm chậm quá trình dính khớp, hạn chế biến dạng cột sống và giảm nguy cơ tàn phế lâu dài.

Ngoài điều chỉnh lối sống và tập luyện phù hợp, người bệnh có thể được chỉ định thuốc chống viêm, thuốc điều trị cơ bản hoặc thuốc sinh học trong các trường hợp cần thiết.

Hiện nay, các thuốc sinh học như nhóm ức chế TNF-α hoặc IL-17A giúp kiểm soát phản ứng viêm ngay từ cơ chế bệnh sinh, từ đó hạn chế tổn thương khớp và ngăn hình thành các “cầu xương” gây dính cột sống.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc sinh học cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, tầm soát bệnh lý đi kèm và theo dõi chặt chẽ trong quá trình điều trị.

(Nguồn: Nhân Dân)
Sống Khỏe

Thuốc sinh học giải cứu nguy cơ tàn phế cho người viêm cột sống dính khớp

Ứng dụng thuốc sinh học nhằm trúng đích đã mang lại y vọng mới cho người bệnh viêm cột sống dính khớp nặng, kém đáp ứng điều trị.

Trong những năm gần đây, các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là bệnh viêm cột sống dính khớp đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng nhanh chóng. Người bệnh phải chịu đựng cơn đau kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động và chất lượng cuộc sống, thậm chí có nguy cơ tàn phế nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, việc điều trị bằng thuốc sinh học – một phương pháp hiện đại, nhắm trúng đích, đã mang đến cơ hội hồi phục cho nhiều người bệnh nặng, đáp ứng kém với các phương pháp điều trị truyền thống.

Sống Khỏe

Gây mê cố định xương cho chàng shipper bị viêm cột sống dính khớp nặng

Ca mổ thành công nhờ kỹ thuật gây mê đặc biệt cho bệnh nhân viêm cột sống dính khớp, đảm bảo an toàn tối đa trong điều trị phức tạp.

Vượt qua thử thách gây mê ở người bệnh cột sống dính liền nhau

Anh D. (30 tuổi, Củ Chi) là nhân viên giao hàng. Vào một buổi chiều, khi đang trên đường giao hàng thì chẳng may anh bị té. Cú ngã xe khiến anh đập người xuống mặt đường gây chấn thương mạnh. Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng đau đớn, khó vận động, trầy xước da.

Sống Khỏe

Tầm quan trọng của tập vận động đối với bệnh viêm cột sống dính khớp

Việc tập luyện không chỉ giúp người bệnh giảm triệu chứng đau mà còn giúp cải thiện tư thế, tăng cường sức khoẻ của tim mạch, phổi và hệ tiêu hoá.

Viêm cột sống dính khớp là bệnh viêm hệ thống mạn tính với tổn thương nổi bật ở khớp cùng chậu, cột sống, các khớp trục và kèm theo có thể có tổn thương ở khớp ngoại vi và toàn thân. Việc tập luyện không chỉ giúp người bệnh giảm triệu chứng đau mà còn giúp cải thiện tư thế và tăng cường sức khoẻ của tim mạch, phổi và hệ tiêu hoá.

Về lâu dài tập luyện sẽ giúp cho hệ xương cột sống của người bệnh viêm cột sống dính khớp được dẻo dai và linh hoạt hơn, hạn chế các biến chứng cứng và dính cột sống do bệnh viêm cột sống gây ra.

