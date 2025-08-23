Đấu thầu tại Đắk Nông: Chân dung nhà thầu Trường Thắng có tỷ lệ trúng thầu gần 90%

Trúng 38 trong tổng số 43 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị lên tới hơn 191 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng đang nổi lên như một "hiện tượng" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cũ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng (MSDN: 6400073109) đã liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng). Đáng chú ý, dữ liệu tổng hợp cho thấy một tỷ lệ trúng thầu cao bất thường, đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh thực chất trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.

Những con số "biết nói"

Theo dữ liệu hoạt động đấu thầu được cập nhật đến tháng 8/2025, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng (địa chỉ tại Số 43B, Tổ Dân Phố 7, Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil cũ, do ông Trần Ngọc Ký làm Giám đốc) đã tham gia tổng cộng 43 gói thầu. Kết quả cho thấy một sự áp đảo gần như tuyệt đối: trúng 38 gói, trượt 4 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu lên đến 88,37%.

Tổng giá trị của 38 gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là hơn 191,5 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là gần 113 tỷ đồng.

Hoạt động nổi bật trong năm 2025

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động của nhà thầu này diễn ra rất sôi động, đặc biệt với các gói thầu do Công ty TNHH DTAH mời thầu. Dưới đây là danh sách các gói thầu đã tham gia:

Bảng: Hoạt động đấu thầu của Công ty Trường Thắng trong năm 2025 (tính đến 20/08/2025).

Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Trường Thắng đã được phê duyệt trúng 2 gói thầu lớn với tổng giá trị gần 25 tỷ đồng.

Sự xuất hiện dày đặc của một đơn vị tư vấn

Phân tích sâu hơn về danh sách các gói thầu mà Công ty Trường Thắng đã tham gia, một cái tên khác cũng xuất hiện với tần suất dày đặc: Công ty TNHH DTAH.

Theo dữ liệu, trong 43 gói thầu Trường Thắng đã tham gia, có tới 17 gói do Công ty TNHH DTAH mời thầu. Kết quả, Trường Thắng đã trúng 15/17 gói này, một tỷ lệ thắng thầu lên đến 88,2% khi "song hành" cùng bên mời thầu DTAH. Các gói thầu do DTAH mời và Trường Thắng trúng trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ các công trình giao thông hàng chục tỷ đồng đến các gói sửa chữa, xây dựng trường học, trụ sở làm việc.

Sự thành công vượt trội của một nhà thầu tại một địa bàn là điều có thể xảy ra nếu doanh nghiệp đó thực sự có năng lực và uy tín. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng thầu cao một cách áp đảo, đặc biệt khi gắn với một đơn vị tư vấn mời thầu cụ thể, là một dấu hiệu cần được xem xét một cách cẩn trọng để đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế được thực thi.

Điều gì đã tạo nên "công thức chiến thắng" cho Công ty Trường Thắng? Tại sao các đối thủ cạnh tranh dường như luôn yếu thế? Và quan trọng hơn, hiệu quả kinh tế từ các gói thầu này - tức là số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước - đang ở mức nào?

