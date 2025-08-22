Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu tại BV Phạm Ngọc Thạch: Dự toán 4,66 tỷ, giá trúng thầu chỉ hơn 3 tỷ

Kết quả đấu thầu cho thấy sự cạnh tranh gay gắt về giá, đặc biệt khi các nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực. Tuy nhiên, cũng cần đặt câu hỏi liệu giá trúng thầu quá thấp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm được cung cấp hay không?

Minh An

Ngày 18/7/2025, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TS.BS. Nguyễn Hữu Lân, đã ký Quyết định số 600/QĐ-PNT để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm Hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn năm 2024". Quyết định này được đưa ra sau khi Tổ chuyên gia có báo cáo đánh giá E-HSDT vào ngày 11/6/2025.

Theo Quyết định số 124/QĐ-PNT ngày 13/2/2025 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, giá gói thầu ban đầu được phê duyệt là 4.666.865.076 VNĐ. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu cuối cùng cho thấy tổng giá trúng thầu chỉ là 3.015.080.052 VNĐ, thấp hơn dự toán ban đầu tới hơn 1,6 tỷ đồng, tương đương mức giảm giá 35%.

Biên bản mở thầu cho thấy gói thầu (IB2500052473) có tổng cộng có 10 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, một số nhà thầu đã phải làm rõ các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để đáp ứng được hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, nhà thầu CTCP Dịch vụ và Thiết bị Y tế An Sinh được yêu cầu làm rõ hồ sơ về công suất thiết kế để sản xuất hàng hóa và hiệu quả diệt khuẩn của sản phẩm. Tương tự, Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Ánh Dương cũng phải làm rõ về tính hợp lệ và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm dự thầu.

Sau khi đánh giá, Tổ chuyên gia đã xác định 3 nhà thầu đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt trúng thầu. Trong đó, CTCP Dịch vụ và Thiết bị Y tế An Sinh trúng 3 lô gồm: Lô "Viên nén khử khuẩn bề mặt" với giá 31.540.320 VNĐ; Lô "Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt cầm tay" với giá 97.572.384 VNĐ; Lô "Hóa chất sát khuẩn tay" với giá 361.169.748 VNĐ.

Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Ánh Dương trúng lô "Dung dịch sát khuẩn bề mặt chứa H2O2 dùng máy" với giá 1.008.960.000 VNĐ.

Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam trúng 2 lô gồm: Lô "Bộ hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình" với giá 791.334.000 VNĐ; Lô "Dung dịch khử khuẩn mức độ cao" với giá 724.503.600 VNĐ.

Như vậy, Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam trúng giá trị lớn nhất với hơn 1,5 tỷ đồng, tiếp đến là Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Hoàng Ánh Dương với hơn 1 tỷ đồng.

screen-shot-2025-08-21-at-154428.png
Ảnh minh họa
  1. Còn 7 nhà thầu không trúng thầu do giá dự thầu cao hơn nhà thầu trúng thầu. Cụ thể, đối với lô "Viên nén khử khuẩn bề mặt": 3 nhà thầu không trúng thầu do xếp hạng từ 2 đến 4, bao gồm Công ty TNHH Công nghệ Y học An Đô, Công ty TNHH Dược phẩm TMH và CTCP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội.

"Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt cầm tay": 5 nhà thầu trượt thầu do xếp hạng từ 2 đến 6, bao gồm Công ty TNHH Lavicom, Công ty TNHH Dược và Trang thiết bị Y tế Á Đông, Công ty TNHH SG Pharma, Công ty TNHH Công nghệ Y học An Đô và Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP.

Lô "Hóa chất sát khuẩn tay": 3 nhà thầu không trúng thầu, xếp hạng từ 2 đến 4 là Công ty TNHH Dược và Trang thiết bị Y tế Á Đông, CTCP Hỗ trợ và Phát triển Dịch vụ Y tế Việt Nam và Công ty TNHH SG Pharma.

Những kết quả này cho thấy sự cạnh tranh gay gắt về giá, đặc biệt khi các nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực. Tuy nhiên, cũng cần đặt câu hỏi liệu giá trúng thầu quá thấp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm được cung cấp hay không?

