Bạn đọc

Đấu thầu tại Đắk Nông: Bên trong 'hệ sinh thái' quen mặt

Phân tích sâu cho thấy, thành công của Công ty Trường Thắng thường gắn liền với bên mời thầu "ruột" là Công ty TNHH DTAH. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh thường bị loại một cách có hệ thống.

Hải Đăng

Như đã phân tích ở các kỳ trước, Công ty Trường Thắng không chỉ có tỷ lệ trúng thầu cao và tỷ lệ tiết kiệm thấp, mà thành công của họ còn gắn liền với một kịch bản quen thuộc: các đối thủ cạnh tranh thường bị loại sớm, mở đường cho doanh nghiệp này "một mình một ngựa" về đích.

Khi nhà thầu và bên mời thầu là "cặp bài trùng"

Dữ liệu cho thấy một mối quan hệ đặc biệt giữa nhà thầu trúng thầu và đơn vị được giao nhiệm vụ mời thầu. Trong 17 gói thầu do Công ty TNHH DTAH mời, Công ty Trường Thắng đã trúng tới 15 gói. Sự lặp lại này tạo ra một "hệ sinh thái" nơi các vai chính dường như không thay đổi.

Việc một đơn vị tư vấn được nhiều chủ đầu tư tin tưởng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi kết quả lựa chọn nhà thầu do đơn vị này thực hiện lại thường xuyên nghiêng về một nhà thầu duy nhất, tính khách quan và công bằng của quá trình có thể bị đặt dấu hỏi.

screen-shot-2025-08-25-at-100813.png
Ảnh minh họa

Các kịch bản "loại đối thủ"

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng xem lại cách các đối thủ của Trường Thắng đã "ngã ngựa" trong một số gói thầu điển hình:

Kịch bản 1: Loại vì năng lực, kinh nghiệm không đạt. Tại gói thầu "Nhà thư viện Trường Tiểu học Lý Tự Trọng" (giá gói thầu 1.348.418.000 đồng), chỉ có 2 nhà thầu tham gia là Công ty Trường Thắng và Công ty TNHH MTV Phúc Hải. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 155/BC-E-HSDT, Công ty Phúc Hải đã bị đánh giá "Không đạt" ở vòng năng lực kinh nghiệm do "nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm". Kết quả, Trường Thắng là nhà thầu duy nhất còn lại và được phê duyệt trúng thầu.

Kịch bản 2: Loại vì kỹ thuật không đáp ứng. Tại gói thầu "Đường GT từ xã Đắk Sắk đi xã Tân Thành" (giá gói thầu 5.548.462.000 đồng), đối thủ duy nhất của Trường Thắng là Công ty TNHH Khánh Lợi. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 178/BC-E-HSDT, Công ty Khánh Lợi đã vượt qua vòng năng lực nhưng lại bị đánh giá "Không đạt" ở vòng kỹ thuật do một số lý do như "không đề xuất biện pháp thi công gia cố lề đường", "thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng thi công cho công trình dân dụng... không đúng so với hồ sơ thiết kế". Một lần nữa, Trường Thắng trở thành cái tên duy nhất đi tiếp và trúng thầu.

Kịch bản 3: Đối thủ bị "thẻ đỏ" vì gian lận. Đây là tình huống nghiêm trọng nhất, xảy ra tại gói thầu "Nhà thư viện Trường THCS Lê Quý Đôn" (giá gói thầu 1.348.418.000 đồng). Đối thủ của Trường Thắng vẫn là Công ty TNHH MTV Phúc Hải. Tuy nhiên, lần này, Báo cáo đánh giá E-HSDT số 293/BC-ANDN đã chỉ ra hành vi "không trung thực" của Công ty Phúc Hải. Cụ thể, sau khi xác minh, Bên mời thầu kết luận nhà thầu này đã "làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu" liên quan đến kinh nghiệm của chỉ huy trưởng công trình. Hành vi này vi phạm Khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu và là lý do khiến Phúc Hải bị loại. Trường Thắng, không còn đối thủ, đã trúng thầu.

Kịch bản 4: Cùng nhau "trượt" để... đấu lại?. Tại gói thầu "Đường ĐH 21 từ QL14 vào làng Giao (Lần 1)" (Mã TBMT: IB2500105103), cả 3 nhà thầu tham gia, bao gồm cả Công ty Trường Thắng, đều bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật, dẫn đến việc gói thầu bị hủy. Lý do của Trường Thắng là "đề xuất biện pháp đảm bảo chất lượng móng đường... không đúng so với hồ sơ thiết kế". Tuy nhiên, ngay sau đó, gói thầu được mời lại (Mã TBMT: IB2500233456), lần này Trường Thắng đã "sửa lỗi", đáp ứng yêu cầu và trúng thầu.

Những kịch bản trên cho thấy, dù có nhiều nhà thầu tham gia, nhưng cuộc cạnh tranh thực sự dường như không diễn ra ở vòng chào giá mà đã được định đoạt từ các vòng đánh giá hồ sơ.

Vậy, từ góc độ pháp lý và quản lý, cần nhìn nhận các vấn đề này như thế nào? Loạt bài viết sẽ được khép lại ở Kỳ 4 với những phân tích và chia sẻ từ các chuyên gia.

Đấu thầu tại Đắk Nông: Chân dung nhà thầu Trường Thắng có tỷ lệ trúng thầu gần 90%

Trúng 38 trong tổng số 43 gói thầu đã tham gia, tổng giá trị lên tới hơn 191 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng đang nổi lên như một "hiện tượng" trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cũ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng (MSDN: 6400073109) đã liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng). Đáng chú ý, dữ liệu tổng hợp cho thấy một tỷ lệ trúng thầu cao bất thường, đặt ra câu hỏi về môi trường cạnh tranh thực chất trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.

Những con số "biết nói"

Công ty Trường Thắng đấu thầu tại Đắk Nông: Bài toán hiệu quả khi vốn ngân sách 'tiết kiệm' 0 đồng

Hàng loạt gói thầu trị giá hàng chục tỷ đồng tại huyện Đắk Mil được trao cho nhà thầu quen mặt với tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, thậm chí bằng 0. Hiệu quả kinh tế, một trụ cột của Luật Đấu thầu, đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Ở kỳ trước, bài viết đã chỉ ra tỷ lệ trúng thầu cao bất thường của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Trường Thắng tại Đắk Nông. Đi sâu phân tích khía cạnh tài chính, một thực tế đáng báo động hơn được hé lộ: hiệu quả kinh tế của các gói thầu này là cực kỳ thấp, với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thường xuyên ở mức dưới 1%, thậm chí bằng 0.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, một trong bốn mục tiêu trọng yếu của công tác đấu thầu là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Điều này có nghĩa là, thông qua một quy trình cạnh tranh, công bằng và minh bạch, chủ đầu tư sẽ lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực thực hiện gói thầu với mức giá hợp lý nhất, tiết kiệm tối đa cho ngân sách.

Gói thầu tại BV Phạm Ngọc Thạch: Dự toán 4,66 tỷ, giá trúng thầu chỉ hơn 3 tỷ

Kết quả đấu thầu cho thấy sự cạnh tranh gay gắt về giá, đặc biệt khi các nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và năng lực. Tuy nhiên, cũng cần đặt câu hỏi liệu giá trúng thầu quá thấp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm được cung cấp hay không?

Ngày 18/7/2025, Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TS.BS. Nguyễn Hữu Lân, đã ký Quyết định số 600/QĐ-PNT để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm Hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn năm 2024". Quyết định này được đưa ra sau khi Tổ chuyên gia có báo cáo đánh giá E-HSDT vào ngày 11/6/2025.

Theo Quyết định số 124/QĐ-PNT ngày 13/2/2025 của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, giá gói thầu ban đầu được phê duyệt là 4.666.865.076 VNĐ. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu cuối cùng cho thấy tổng giá trúng thầu chỉ là 3.015.080.052 VNĐ, thấp hơn dự toán ban đầu tới hơn 1,6 tỷ đồng, tương đương mức giảm giá 35%.

