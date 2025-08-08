Đấu thầu 2025 của San lấp Bạc Liêu: Thắng ở 'sân nhà', trượt ở nơi khác

Phân tích 6 gói thầu Công ty San lấp Bạc Liêu đã tham gia trong năm 2025 cho thấy một bức tranh đối lập: toàn thắng ở các gói thầu thiếu cạnh tranh tại Đông Hải và toàn thua khi đối mặt với nhiều đối thủ.

Ở các kỳ trước, Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh về tỷ lệ trúng thầu áp đảo của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và San lấp Bạc Liêu (MST: 1900435446) tại các gói thầu do BQLDA ĐTXD huyện Đông Hải cũ mời thầu, vốn thường thiếu vắng đối thủ. Để soi chiếu rõ hơn năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp này, chúng tôi đã phân tích sâu hoạt động đấu thầu của họ trong năm 2025.

Bức tranh đối lập trong năm 2025

Theo dữ liệu công khai, trong năm 2025, Công ty San lấp Bạc Liêu đã tham gia tổng cộng 6 gói thầu, trong đó trúng 2 gói, trượt 3 gói và 1 gói chưa có kết quả. Bức tranh về các gói thầu này cho thấy một sự đối lập rõ rệt.

Toàn thắng ở "sân nhà" khi không có đối thủ

Cả 2 gói thầu mà Công ty San lấp Bạc Liêu được phê duyệt trúng trong năm 2025 đều do BQLDA ĐTXD khu vực Đông Hải mời thầu và đều là các cuộc thầu "một mình một ngựa":

1. Gói thầu "Xây dựng tuyến đường từ Cây Sộp – 7 Tấn": Trúng thầu với giá 11.841.711.000 đồng theo quyết định ngày 29/07/2025, vai trò độc lập.

2. Gói thầu "Nâng cấp, mở rộng tuyến từ Miễu Ông Tà – 9 Tươi": Trúng thầu với giá 6.781.623.000 đồng theo quyết định ngày 21/01/2025, vai trò độc lập.

Như các bài trước đã phân tích, cả hai gói thầu này đều chỉ có duy nhất Công ty San lấp Bạc Liêu tham gia dự thầu.

Toàn thua khi "ra biển lớn"

Ngược lại, cả 3 gói thầu mà Công ty San lấp Bạc Liêu bị trượt trong năm 2025 đều là các gói thầu có tính cạnh tranh cao, do các bên mời thầu khác tổ chức:

1. Gói thầu số 23 (Trường THPT Gành Hào): Do Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu mời thầu, công ty tham gia với vai trò liên danh chính và đã trượt thầu. Gói thầu này có 6 nhà thầu/liên danh tham gia.

2. Gói thầu số 02: Thi công xây dựng và Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình: Cả hai gói đều do Ban QLDA ĐTXD thị xã Giá Rai mời thầu, công ty tham gia với vai trò liên danh phụ và đều trượt thầu. Các gói này đều có nhiều nhà thầu tham dự.

"Bài toán thử" đang chờ kết quả

Hiện còn một gói thầu là "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường phía Tây ấp Phan Mầu" do BQLDA ĐTXD huyện Đông Hải mời thầu vẫn chưa có kết quả. Đây là một trường hợp đáng chú ý, vì là gói thầu hiếm hoi của bên mời thầu này có 2 nhà thầu tham gia. Như đã phân tích ở kỳ trước, giá chào của đối thủ cạnh tranh thấp hơn đáng kể so với giá của Công ty San lấp Bạc Liêu. Kết quả của gói thầu này sẽ là một chỉ dấu quan trọng về năng lực cạnh tranh thực sự của nhà thầu "quen mặt" ngay tại "sân nhà".

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Số liệu năm 2025 là một lát cắt rất rõ nét. Nó cho thấy một quy luật: nhà thầu thắng ở nơi không có cạnh tranh và thua ở nơi có cạnh tranh. Dưới góc độ pháp lý và kinh tế, điều này cho thấy giá chào thầu của doanh nghiệp có thể không đủ sức cạnh tranh trên một thị trường bình đẳng. Cạnh tranh chính là thước đo chính xác nhất về năng lực và hiệu quả của nhà thầu, giúp chủ đầu tư lựa chọn được phương án tối ưu nhất cho ngân sách nhà nước."

Vậy ai phải chịu trách nhiệm khi các gói thầu đầu tư công thiếu tính cạnh tranh, và cần có giải pháp gì để đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh? Mời quý độc giả đón đọc kỳ cuối.