Đấu súng giữa hai băng đảng tội phạm ở Brazil, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ đấu súng giữa các băng nhóm tội phạm tại Rio de Janeiro, Brazil.

Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ súng xảy ra ở khu phố Honorio Gurgel, nơi các thành viên được cho là của băng đảng tội phạm Comando Vermelho đang tổ chức một bữa tiệc hôm 14/11.

Điều tra ban đầu cho thấy, băng đảng đối thủ Terceiro Comando Puro đã xông vào địa điểm này, dẫn tới một cuộc đấu súng dữ dội.

Cảnh sát đã thực hiện chiến dịch trấn áp băng đảng ma túy Comando Vermelho ở Rio de Janeiro. Ảnh: hrw.

Vụ nổ súng giữa các băng nhóm tội phạm diễn ra sau đó đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Trước đó, lực lượng an ninh đã phát động một cuộc đột kích quy mô lớn nhằm vào băng đảng Comando Vermelho ở Rio de Janeiro vào ngày 28/10, khiến ít nhất 121 người thiệt mạng.

Cuộc đột kích khi đó có sự tham gia của 2.500 cảnh sát và binh lính. Đụng độ đã xảy ra giữa lực lượng chính phủ và các thành viên băng đảng.

Thống đốc Rio de Janeiro, Claudio Castro, nói: "Cuộc đột kích là một ngày lịch sử trong cuộc chiến chống tội phạm ở Rio de Janeiro".

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại Mỹ