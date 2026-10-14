Đau lưng, tê chân trái không thể ngủ, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện u tủy

Đau lưng, tê chân trái đến mức không thể nằm ngủ bình thường, người phụ nữ 39 tuổi được chẩn đoán u tủy tại vị trí L1-L2 và phẫu thuật nội soi lấy khối u.

Đau lưng kéo dài không ngờ u tủy

Khoa Ngoại yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa điều trị cho một người bệnh nữ 39 tuổi bị u tủy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi AUSS (Arthroscope-assisted Uni-Portal Spinal Surgery).

Trước khi nhập viện, người bệnh bị đau lưng và tê nhiều ở chân trái. Cơn đau ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, thậm chí khiến chị không thể nằm ngủ bình thường. Tình trạng này khiến người bệnh phải đến bệnh viện thăm khám.

Sau khi đánh giá tình trạng lâm sàng, các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cùng những xét nghiệm, thăm dò cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh có khối u tủy tại vị trí ngang L1-L2. Đây là tổn thương cần được đánh giá và xử trí phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thần kinh.

Trên cơ sở chẩn đoán, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi AUSS để lấy khối u. Ca phẫu thuật do TS.BS Vi Trường Sơn cùng ê-kíp Khoa Ngoại yêu cầu thực hiện.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, hồi phục tốt, mức độ đau giảm và đã có thể ngồi dậy, vận động nhẹ nhàng. Hình ảnh cộng hưởng từ trước và sau mổ được bệnh viện cung cấp cho thấy khối u không còn hiện diện sau can thiệp.

Mẫu khối u được chuyển đến Khoa Giải phẫu bệnh để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả giải phẫu bệnh là căn cứ quan trọng giúp bác sĩ xác định bản chất tổn thương và lựa chọn hướng điều trị tiếp theo cho người bệnh.

AUSS hỗ trợ lấy u qua đường mổ nhỏ

TS.BS Vi Trường Sơn, Khoa Ngoại yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, phẫu thuật nội soi AUSS là kỹ thuật phẫu thuật cột sống qua một đường tiếp cận, có hỗ trợ của hệ thống nội soi. Trong điều trị u vùng tủy sống, việc quan sát rõ trường mổ và các cấu trúc thần kinh có ý nghĩa quan trọng, bởi thao tác phẫu thuật cần hạn chế tối đa tổn thương các mô lành xung quanh.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kỹ thuật này có những ưu điểm như giảm lượng máu mất, hỗ trợ bác sĩ quan sát giải phẫu thần kinh, tiếp cận và lấy khối u, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các cấu trúc cột sống. Đường mổ nhỏ cũng góp phần giảm tổn thương mô, hạn chế nguy cơ mất vững cột sống sau phẫu thuật và tạo điều kiện để người bệnh hồi phục sớm hơn.

Tuy nhiên, AUSS là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm, khả năng kiểm soát dụng cụ chính xác và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê-kíp. Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật còn phụ thuộc vào vị trí, đặc điểm khối u và tình trạng cụ thể của từng người bệnh.

Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được thực hiện thuận lợi. Người bệnh giảm đau, có thể vận động nhẹ sau mổ và tiếp tục được theo dõi, đánh giá kết quả giải phẫu bệnh để xác định hướng điều trị phù hợp.

Không chủ quan khi đau lưng kèm tê yếu chân

TS.BS Vi Trường Sơn cảnh báo, đau lưng là triệu chứng thường gặp, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có bệnh lý cơ xương khớp và tổn thương liên quan đến thần kinh. Tuy nhiên, khi đau lưng đi kèm tê bì, yếu chân hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, người bệnh không nên tự ý điều trị kéo dài tại nhà.

Người bệnh cần đi khám nếu triệu chứng dai dẳng, tăng dần hoặc tái diễn nhiều lần. Đặc biệt, tình trạng yếu chân tiến triển, khó đi lại, tê vùng đáy chậu hoặc rối loạn tiểu tiện, đại tiện cần được đánh giá y tế khẩn cấp vì có thể liên quan đến tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Việc thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá chuyên khoa giúp xác định nguyên nhân, từ đó lựa chọn phương án điều trị phù hợp, tránh bỏ sót những tổn thương cần can thiệp sớm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC Đau lưng kèm dấu hiệu nào cần đi khám sớm? - Đau lưng kéo dài, tăng dần hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt. - Tê bì chân, yếu cơ hoặc đi lại khó khăn. - Yếu chân tiến triển nhanh, tê vùng đáy chậu. - Rối loạn tiểu tiện hoặc đại tiện mới xuất hiện.

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