Nội soi đại tràng phát hiện sán dây bò dài 70cm ở phụ nữ 48 tuổi

Đi khám sức khỏe định kỳ dù gần như không có triệu chứng tiêu hóa, người phụ nữ 48 tuổi được phát hiện sán dây bò qua nội soi đại trực tràng.

Nội soi kiểm tra sức khỏe phát hiện 70cm thân sán

Người bệnh H.T.H. (48 tuổi, trú tại Lai Châu) được đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nội soi đại trực tràng toàn bộ có gây mê tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong quá trình thực hiện, ThS.BSNT Vũ Thị Ngọc Bích, Viện Tiêu hóa Bạch Mai, cùng ê-kíp phát hiện một dải ký sinh trùng màu trắng, dẹt ở đoạn cuối hồi tràng, kéo dài sang đại tràng ngang.

Các bác sĩ sử dụng dụng cụ nội soi để kéo và lấy ra ngoài một đoạn thân sán dài khoảng 70cm. Mẫu bệnh phẩm sau đó được chuyển đến Khoa Vi sinh, Viện Xét nghiệm Y học, Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra, định danh. Kết quả cho thấy mẫu phù hợp với sán dây bò -Taenia saginata.

Sau thủ thuật, người bệnh được chuyển đến Phòng khám Bệnh nhiệt đới và Viêm gan để đánh giá, tư vấn và điều trị đặc hiệu bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ nội soi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Vũ Thị Ngọc Bích cho biết, người nhiễm sán dây bò thường có ít triệu chứng, thậm chí không nhận thấy bất thường nên có thể không chủ động đi khám. Đáng lưu ý, việc lấy được một đoạn thân sán qua nội soi không có nghĩa ký sinh trùng đã được loại bỏ hoàn toàn.

Phần đầu sán có thể vẫn bám ở ruột non và tiếp tục phát triển. Vì vậy, người bệnh cần được điều trị bằng thuốc đặc hiệu theo chỉ định. Bác sĩ khuyến cáo những người có thói quen ăn thịt bò tái, nếu phát hiện các đốt sán màu trắng trong phân hoặc trên quần áo, nên đi khám sớm.

Ăn thịt bò chưa chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm sán

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), người có thể nhiễm sán dây bò khi ăn thịt bò sống hoặc chưa được nấu chín kỹ có chứa ấu trùng sán. Sau khi vào cơ thể, ấu trùng phát triển thành sán trưởng thành trong ruột non.

Tại Việt Nam, các món như thịt bò tái, bò nhúng tái, gỏi bò hoặc thịt bò chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu nguyên liệu nhiễm ấu trùng sán. Do đó, ăn chín, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm vệ sinh trong chế biến là những biện pháp quan trọng để phòng bệnh.

Phần lớn người nhiễm sán dây bò không có triệu chứng rõ rệt hoặc chỉ xuất hiện biểu hiện nhẹ. Một số trường hợp có thể đau hoặc khó chịu vùng bụng, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Dấu hiệu đáng chú ý là phát hiện các đốt sán màu trắng trong phân hoặc thấy đốt sán tự bò ra ngoài qua hậu môn.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, đốt sán có thể gây biến chứng như tắc ruột thừa hoặc đi vào đường mật, ống tụy. Tuy nhiên, không phải người nhiễm sán dây bò nào cũng gặp những biến chứng này.

Đoạn sán dây bò được lấy ra - Ảnh BVCC

ThS.BSNT Vũ Thị Ngọc Bích nhấn mạnh, cần phân biệt sán dây bò với sán dây lợn - Taenia solium. Nhiễm sán dây bò chủ yếu xảy ra khi ăn thịt bò chứa ấu trùng. Trong khi đó, nuốt phải trứng sán dây lợn có thể dẫn đến bệnh ấu trùng sán lợn, gây tổn thương ở não, mắt hoặc cơ. Đây là hai cơ chế nhiễm bệnh khác nhau, không nên đánh đồng.

Điều trị đúng cách, tránh để sán tiếp tục phát triển

ThS.BSNT Vũ Thị Ngọc Bích cho biết, chẩn đoán nhiễm sán dây bò thường dựa vào xét nghiệm phân tìm trứng hoặc đốt sán. Việc kiểm tra mẫu đốt sán có thể hỗ trợ xác định loài ký sinh trùng. Bác sĩ sẽ căn cứ vào kết quả thăm khám và xét nghiệm để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Praziquantel là một trong những thuốc được sử dụng để điều trị sán dây bò. Người bệnh không nên tự mua thuốc sử dụng mà cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ và tái khám khi được yêu cầu để đánh giá hiệu quả điều trị.

Để phòng nhiễm sán dây bò, người dân cần hạn chế ăn thịt bò sống, tái hoặc chưa chín kỹ; lựa chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát vệ sinh thú y; sử dụng riêng dụng cụ chế biến thực phẩm sống và chín; rửa tay sau khi tiếp xúc với thịt sống. Bên cạnh đó, cần bảo đảm nhà tiêu hợp vệ sinh, tránh để phân người phát tán ra môi trường chăn nuôi.

Trường hợp trên là lời nhắc nhở rằng một số bệnh ký sinh trùng có thể tồn tại âm thầm, không gây triệu chứng rõ rệt. Khi phát hiện đốt sán trong phân hoặc có biểu hiện nghi ngờ, người dân nên đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị, thay vì tự xử lý tại nhà.

4 việc cần làm để phòng sán dây bò Ăn chín: Hạn chế thịt bò tái, gỏi bò và các món chưa được nấu chín kỹ. Chọn thực phẩm an toàn: Ưu tiên thịt có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát vệ sinh thú y. Giữ vệ sinh khi chế biến: Tách riêng dụng cụ dùng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín, rửa tay sau khi tiếp xúc với thịt sống. Khám khi có dấu hiệu nghi ngờ: Không chủ quan nếu thấy đốt sán màu trắng trong phân hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

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