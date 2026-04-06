Hành trình kỳ diệu của người mẹ ung thư buồng trứng sinh con

Kỳ kinh kéo dài đi khám phát hiện ung thư buồng trứng

Theo đó, tháng 6/2025 bệnh nhân H.L (25 tuổi, trú tại Triệu Bình, Quảng Trị) được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Đến tháng 3/2026, chị đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh nặng 3,5kg.

Trước đó, chị L. có biểu hiện kinh nguyệt không đều. Lần gần nhất ghi nhận từ tháng 12/2024, chu kỳ kinh kéo dài 3–4 tháng mới xuất hiện một lần. Ban đầu, chị cho rằng nguyên nhân do căng thẳng và áp lực khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi tình trạng kéo dài, chị đã quyết định đến Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để thăm khám.

Sau khi kiểm tra, kết hợp chụp MRI vùng chậu và siêu âm tử cung – phần phụ, các bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng thuộc nhóm O-RADS 4–5 (nguy cơ ác tính cao). Ngay sau đó, chị được chuyển đến Khoa Ung bướu để tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và thực hiện nội soi ổ bụng, lấy mẫu sinh thiết. Chỉ sau 20 phút, kết quả xác định: U tế bào hạt buồng trứng phải.

Ê-kíp đã quyết định: Phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng phải và phần phụ, đồng thời bảo tồn tử cung và buồng trứng trái nhằm giữ lại khả năng sinh sản trong tương lai.

Sau phẫu thuật, chị hồi phục tốt và xuất viện trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ y bác sĩ.

Niềm hạnh phúc của người mẹ và bác sĩ khi người bệnh đã sinh con khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Phát hiện mang thai và hành trình đầy thử thách

Tại thời điểm điều trị khỏi bệnh, chị L. mới kết hôn được 6 tháng. Việc vượt qua bệnh tật là ưu tiên hàng đầu của hai vợ chồng, nhưng khát khao được làm cha mẹ thì vẫn luôn hiện hữu.

Một tháng sau phẫu thuật, khi tái khám, sức khỏe của chị ổn định: "Lúc đó các bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên giữ tâm lý thoải mái, thả tự nhiên và không nên quá lo lắng. Trong trường hợp cần thiết, có thể cân nhắc các phương án hỗ trợ sinh sản như trữ trứng", chị L. chia sẻ.

Thế nhưng, điều đáng mừng là chỉ đến giữa tháng 7, hai vợ chồng chị phát hiện mình có em bé, theo cách tự nhiên và không cần can thiệp bằng bất cứ phương pháp y khoa nào khác. Suốt thai kỳ, em bé phát triển khỏe mạnh. Do thai ngôi ngược nên đến tuần thứ 39, chị L. sinh mổ và đã chào đón một bé gái vào ngày 30/03/2026.

Khoảnh khắc em bé cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc hành trình đầy thử thách của người mẹ trẻ khép lại bằng một cái kết trọn vẹn. Ở hành trình ấy, không chỉ có nghị lực phi thường của người mẹ mà còn có sự đồng hành tận tâm, trách nhiệm và đầy nhân ái của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các liên chuyên khoa, như: Phụ sản, Ung bướu... cùng chuyên môn vững vàng đã giúp chị L. vượt qua từng giai đoạn khó khăn, từ điều trị ung thư đến theo dõi thai kỳ an toàn, trọn vẹn.

Đây cũng là một minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của tập thể y bác sĩ trong việc xây dựng một môi trường y tế hiện đại – an toàn – nhân ái, nơi người bệnh không chỉ được chữa trị mà còn được nâng đỡ về tinh thần.

