Mega Service Center tại Hà Nội là trung tâm dịch vụ có quy mô lớn nhất trong hệ thống của Dat Bike, được kỳ vọng nâng công suất hậu mãi và rút ngắn thời gian xử lý xe cho khách hàng tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phía Bắc.

Trung tâm được bố trí trên hai tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 1.000 m2, với các khu vực riêng dành cho tiếp đón, kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý kỹ thuật chuyên sâu. Khu vực kỹ thuật được trang bị hệ thống bàn nâng công suất cao, cho phép tiếp nhận và xử lý đồng thời khoảng 70 xe. Theo Dat Bike, đây là năng lực phục vụ lớn nhất trong hệ thống dịch vụ của hãng tại miền Bắc.

Dat Bike chính thức ra mắt Mega Service Center tại Hà Nội.

Không chỉ mở rộng diện tích, Dat Bike cho biết Mega Service Center được đầu tư theo hướng đưa năng lực kỹ thuật tương đương nhà máy đến gần khách hàng. Trung tâm được trang bị hệ thống chẩn đoán phần mềm, thiết bị kiểm tra hệ thống điện, pin và các máy móc cơ khí chuyên dụng, đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật tại nhà máy của Dat Bike ở TP. HCM.

Nhờ đó, trung tâm có khả năng thực hiện các hoạt động từ bảo dưỡng định kỳ, chẩn đoán lỗi đến sửa chữa chuyên sâu trên nhiều dòng xe của Dat Bike như Weaver, Quantum và ERA. Kho linh kiện, phụ tùng chính hãng được bố trí tại trung tâm cũng được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế việc khách hàng phải chờ đặt linh kiện hoặc chuyển xe đến cơ sở khác.

Ông Nguyễn Bá Toàn - Giám đốc Dịch vụ Sau bán hàng Dat Bike.

Theo ông Nguyễn Bá Toàn - Giám đốc Dịch vụ Sau bán hàng Dat Bike cho biết, khi sản phẩm và lượng khách hàng ngày càng mở rộng, năng lực dịch vụ cũng cần được nâng cấp tương xứng để đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Vì vậy, Dat Bike sẽ tập trung đồng thời vào ba mũi nhọn chiến lược: phát triển sản phẩm có giá thành trên hiệu năng tốt nhất, đa dạng hóa dải sản phẩm và mở rộng hệ thống offline.

Mega Service Center tại miền Bắc là một bước đi cụ thể trong định hướng này, giúp nâng cao năng lực hậu mãi và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn khi quy mô thương hiệu ngày càng lớn. Bên cạnh hệ thống cửa hàng 3S, Dat Bike sẽ tiếp tục đầu tư vào các trung tâm dịch vụ quy mô lớn và những nhà máy mới, từng bước hoàn thiện năng lực vận hành cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Dat Bike sẽ tập trung đồng thời vào ba mũi nhọn chiến lược: phát triển sản phẩm có giá thành trên hiệu năng tốt nhất, đa dạng hóa dải sản phẩm và mở rộng hệ thống offline.

Đội ngũ kỹ thuật viên tại Mega Service Center được đào tạo chuyên sâu và có sự hướng dẫn trực tiếp từ các kỹ sư R&D của Dat Bike. Nhân sự kỹ thuật được trang bị kiến thức về pin Lithium-ion, động cơ, bộ điều khiển, hệ truyền động và công nghệ sạc tích hợp, qua đó phục vụ công tác chẩn đoán và sửa chữa theo quy trình của hãng.

Dat Bike cũng triển khai mô hình kết hợp giữa hệ thống cửa hàng 3S và Mega Service Center. Theo đó, khách hàng có thể thực hiện bảo hành, bảo dưỡng định kỳ tại các điểm dịch vụ thuận tiện, trong khi những trường hợp cần sửa chữa chuyên sâu sẽ được tiếp nhận, phân loại và điều phối về trung tâm tại Ngô Gia Tự.

Đội ngũ kỹ thuật viên tại Mega Service Center được đào tạo chuyên sâu và có sự hướng dẫn trực tiếp từ các kỹ sư R&D của Dat Bike.

Mô hình này nhằm tập trung nguồn lực kỹ thuật và linh kiện tại một đầu mối, đồng thời giảm áp lực xử lý cho từng điểm dịch vụ. Dat Bike cho biết dự kiến đến cuối năm 2026, Mega Service Center sẽ mở rộng tiếp nhận khách hàng trực tiếp, bên cạnh vai trò trung tâm kỹ thuật hỗ trợ mạng lưới tại miền Bắc.