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Số hóa - Xe

Honda sẽ nâng cấp SUV Elevate giá rẻ với diện mạo cứng cáp hơn

Honda Elevate, mẫu SUV dành cho thị trường Ấn Độ xuất khẩu sang Nhật Bản dưới tên gọi WR-V sắp có bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 3 năm từ khi ra mắt.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV giá rẻ Honda Elevate thế hệ mới.

Honda mới đây đã công bố video teaser giới thiệu Elevate facelift, hé lộ một số thay đổi ở cả ngoại thất và nội thất. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt mới, kết hợp các dải LED dạng phân đoạn nằm giữa đèn LED ban ngày và những chi tiết ốp tối màu, tạo diện mạo khỏe khoắn hơn.

Logo Honda được chuyển lên nắp ca-pô, trong khi cụm đèn pha và các hốc gió hai bên cản trước dường như vẫn được giữ nguyên so với phiên bản hiện tại. Ở phía sau, cụm đèn hậu được bổ sung đồ họa LED kéo dài toàn chiều rộng, trong khi Honda có thể giới thiệu thiết kế mâm hợp kim mới và bổ sung thêm các tùy chọn màu ngoại thất.

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Honda sẽ nâng cấp SUV Elevate giá rẻ với diện mạo cứng cáp hơn.

Hình ảnh teaser cũng hé lộ một phần khoang cabin. Khu vực táp-lô phía hành khách được bổ sung nhiều chi tiết bọc giả da màu trắng thay cho ốp gỗ, kết hợp hệ thống đèn ambient.

Honda chưa công bố chi tiết hệ thống giải trí trên bản nâng cấp. Ở phiên bản hiện tại, xe sử dụng màn hình trung tâm với kích thước 8 hoặc 10,25 inch. Nhiều khả năng Honda sẽ bổ sung thêm trang bị và tính năng mới nhằm tăng sức hấp dẫn của Elevate tại thị trường Ấn Độ.

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Honda chưa công bố chi tiết hệ thống giải trí trên bản nâng cấp. Ở phiên bản hiện tại, xe sử dụng màn hình trung tâm với kích thước 8 hoặc 10,25 inch.

Honda Elevate sử dụng chung nền tảng với mẫu sedan Honda City. Xe có chiều dài 4.312 mm và hiện chỉ được trang bị động cơ xăng i-VTEC hút khí tự nhiên 1.5L, cho công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm.

Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Hệ truyền động này dự kiến tiếp tục được duy trì trên phiên bản nâng cấp.

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Honda Elevate facelift sẽ chính thức ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 6/10.

Honda Elevate facelift sẽ chính thức ra mắt tại Ấn Độ vào ngày 6/10. Giá bán sẽ được công bố sau, trong khi phiên bản hiện tại có giá khoảng 12.300-17.000 USD. Tại Ấn Độ, Elevate cạnh tranh với Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Renault Duster và Nissan Tekton.

Phiên bản WR-V dành cho thị trường Nhật Bản, cũng được sản xuất tại Ấn Độ, nhiều khả năng sẽ nhận những thay đổi tương tự. Trước đó, vào cuối năm 2023, Honda từng giới thiệu mẫu Elevate Field Explorer Concept với thiết kế và các phụ kiện mang phong cách địa hình tương tự.

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