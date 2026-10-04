Bose trở lại làm tai nghe có dây sau 11 năm, có chống ồn chủ động

Khi xu hướng nghe nhạc có dây ngày càng được ưa chuộng, Bose đã sẵn sàng tung ra một mẫu tai nghe nhét tai với mức giá hợp lý, sau 11 năm từ bỏ thiết bị này.

Hiện nay, phần lớn thị trường tai nghe tập trung vào các mẫu true-wireless Bluetooth. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng, đặc biệt là giới trẻ, lại đang quay về với tai nghe có dây nhờ giá thành rẻ hơn, kết nối USB-C tiện lợi và không cần sạc pin.

Dù trào lưu tai nghe có dây mang hơi hướng hoài cổ, ngày càng nhiều hãng lớn tham gia trở lại, trong đó có Bose với mẫu Noise Cancelling Wired Earbuds (đúng như tên gọi của sản phẩm).

Tai nghe có dây Noise Cancelling Wired Earbuds mới ra mắt của Bose.

Với giá bán 99 USD, cao hơn nhiều mẫu tai nghe USB-C phổ thông như EarPods (USB-C) của Apple chỉ 19 USD, đây là mẫu tai nghe USB-C cao cấp với tính năng chống ồn chủ động.

Qua các bài thử nghiệm, đây có thể là tai nghe USB-C có dây tốt nhất hiện nay, và được đề cử cho sản phẩm giải thưởng Editors’ Choice của CNET.

Tai nghe hiện đã cho đặt trước với ba màu: đen, trắng khói và xanh mint phiên bản giới hạn, dự kiến giao hàng từ ngày 15/10.

Thiết kế cao cấp cho tai nghe USB-C

Một vấn đề thường gặp ở tai nghe USB-C có dây là dây mỏng, dễ hỏng. Điều này khiến một bên hoặc cả hai tai nghe bị hỏng âm thanh, thường phát sinh do dây bị kéo mạnh khi vướng vào vật gì đó.

Ngược lại, Bose Noise Cancelling Wired Earbuds đạt chuẩn chống nước IPX4, dây dài 1,28 mét dày dặn, chắc chắn, chống rối và giảm tiếng ồn do ma sát với quần áo. Dù dây vẫn có thể bị xoắn nhẹ khi cuộn vào hộp đựng nhỏ gọn, nhưng ít rối hơn nhiều so với dây mỏng.

Dây tín hiệu cực dày tăng khả năng chống rối cũng như chống hư hỏng khi bị vướng.

Bộ điều khiển tích hợp trên dây với các nút cao su điều chỉnh âm lượng và phát nhạc (nhấn để nghe cuộc gọi, đúp nút điều khiển đa năng để chuyển bài, nhấn giữ để chuyển đổi giữa các chế độ chống ồn, hoặc tắt ANC và xuyên âm).

Một vấn đề khác của tai nghe USB-C có dây là dây nặng khiến tai nghe dễ rơi khỏi tai hơn so với các mẫu không dây. Bose đã giải quyết bằng cách trang bị cánh cố định giúp tai nghe bám chắc vào tai (bạn có thể không dùng nếu không thích).

Mỗi bên tai nghe nặng 23 gram, đi kèm ba kích cỡ nút tai và hai kích cỡ cánh cố định. Tôi đạt được độ kín và chắc chắn nhất với nút tai và cánh cố định lớn nhất.

Hiệu quả chống ồn

Khả năng chống ồn của tai nghe khá hiệu quả nhưng chưa đạt mức như QuietComfort Earbuds Ultra (thế hệ 2) của Bose.

Theo hãng, tai nghe sử dụng công nghệ QuietControl với bốn micro (hai mỗi bên), liên tục giám sát, phản ứng và giảm thiểu tiếng ồn xung quanh (mẫu QC Ultra Earbuds có bốn micro mỗi bên).

Có ba chế độ nghe: Quiet Mode (bật ANC), Aware Mode (nghe âm thanh môi trường) và ANC Off Mode (nghe có dây thông thường, không chống ồn chủ động).

Thiết kế đeo thoải mái, chắc chắn với ba kích cỡ nút tai và hai kích cỡ cánh cố định Chất lượng hoàn thiện bền bỉ, đạt chuẩn chống nước IPX4.

Chất lượng âm thanh

Bên cạnh thiết kế, chất lượng âm thanh là điểm nổi bật nhất của Bose Noise Cancelling Wired Earbuds. Âm thanh xuất sắc, sánh ngang với các mẫu true-wireless đắt tiền hơn của Bose, kể cả QuietComfort Ultra Earbuds (thế hệ 2). Âm thanh trong trẻo, rộng mở, cân bằng với âm bass đặc trưng mạnh mẽ của Bose.

Chất lượng âm thanh xứng tầm thương hiệu Bose, có thể đạt tương đương với các mẫu không dây đắt tiền hơn.

Tai nghe sử dụng công nghệ xử lý tín hiệu số độc quyền SoundDesign của Bose, hỗ trợ âm thanh lossless. “Với giao thức USB Audio Class 2, tai nghe nhận tín hiệu nguồn ở bất kỳ tần số lấy mẫu và bit rate nào, xuất âm cố định ở 24bit/48kHz,” Bose cho biết.

Hiệu suất đàm thoại

Khác với tai nghe true-wireless của Bose dùng micro tích hợp trên tai nghe, mẫu có dây này có micro riêng ở mặt sau bộ điều khiển, giống hầu hết tai nghe có dây khác. Bose cho biết micro này “thu âm giọng nói rõ ràng, giảm tiếng ồn do tiếp xúc với quần áo, giúp bạn nói chuyện tự nhiên mà không cần đưa micro sát miệng.”