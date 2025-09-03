Hà Nội

Danh tính bé gái gây xúc động khi hát cùng Mỹ Tâm ở quảng trường Ba Đình

Cộng đồng trẻ

Danh tính bé gái gây xúc động khi hát cùng Mỹ Tâm ở quảng trường Ba Đình

Giây phút bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) đứng bên cạnh nữ ca sĩ Mỹ Tâm cất giọng tại Quảng trường Ba Đình, trong đại lễ 2/9 khiến nhiều người không hỏi xúc động.

Trầm Phương
Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, giây phút màn nghệ thuật mở đầu được cất lên bởi giọng hát trong trẻo của bé gái 7 tuổi khiến hàng triệu người đang theo dõi xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình)
Phần trình diễn mở đầu bằng những câu hát quen thuộc được cất lên bởi bé Thủy Tiên: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa”. Hai câu hát được nhạc sĩ Phạm Hồng Biển trích từ tác phẩm Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, mà mỗi người Việt Nam đều thuộc lòng từ thời đi học. (Ảnh: Tổng hợp)
Ngay sau đó, Mỹ Tâm cùng các nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Hoàng Bách… hòa giọng trong Giai điệu tự hào, mang đến không khí trang nghiêm và xúc động. (Ảnh: Facebook Mỹ Tâm)
Phần mở đầu với tiếng hát mộc mạc, tự nhiên và trong trẻo của Thuỷ Tiên đã lay động trái tim khán giả. (Ảnh: Facebook Mỹ Tâm)
Tiết mục Giai điệu tự hào đã chinh phục đa số khán giả ở Quảng trường Ba Đình cũng như những người theo dõi trực tiếp. (Ảnh: Facebook Bao Bao Ha)
Sau đó, màn trình diễn tiếp tục được viral khắp các nền tảng Facebook, TikTok và YouTube, đặc biệt là phân đoạn do bé Thủy Tiên cất giọng. (Ảnh: Facebook Bao Bao Ha)
Em bé 7 tuổi này có tên đầy đủ là Hà Thủy Tiên, quê gốc tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, hiện là học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội). (Ảnh: Facebook Bao Bao Ha)
Em là gương mặt được tuyển chọn để hòa giọng cùng Mỹ Tâm trên sân khấu thiêng liêng của đại lễ. (Ảnh: Facebook Bao Bao Ha)
Với phong thái tự tin, gương mặt xinh xắn và giọng hát hồn nhiên, trong trẻo, Thủy Tiên đã chinh phục ban tổ chức và được tin tưởng giao trọng trách đặc biệt này. (Ảnh: Facebook Bao Bao Ha)
Trong những ngày luyện tập, em có nhiều kỷ niệm đẹp bên các nghệ sĩ. Những hình ảnh của em được phụ huynh đăng tải lên các trang mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượng tương tác. (Ảnh: Facebook Bao Bao Ha)
