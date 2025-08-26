Hà Nội

"Bông hồng thép" xinh đẹp trong khối diễu binh, diễu hành A80

"Bông hồng thép" xinh đẹp trong khối diễu binh, diễu hành A80

Tham gia khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu binh, diễu hành A80, Nguyễn Phương Ngân gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú.

Trầm Phương
Trong không khí trang trọng của buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. (Ảnh: Fanpage Thông tin Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động)
Nổi bật trong số đó là "bông hồng thép" Nguyễn Phương Ngân - học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. (Ảnh: FB Phương Nguyễn)
Với trái tim nhiệt huyết, Phương Ngân đã cùng đồng đội miệt mài luyện tập, sải bước nghiêm trang trong khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông. (Ảnh: FB Phương Nguyễn)
Khi khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, cô không chỉ toát lên vẻ đẹp kiên cường, bản lĩnh mà còn thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí vững vàng của một người chiến sĩ công an. (Ảnh: FB Phương Nguyễn)
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định của cô giữa hàng ngũ nghiêm trang đã trở thành biểu tượng cho sự mạnh mẽ, không ngại khó khăn những nữ chiến sĩ. (Ảnh: FB Phương Nguyễn)
Được biết, Phương Ngân từng học lớp Chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)(Ảnh: FB Phuong Ngan)
Phương Ngân được tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2024. Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn trở thành người chiến sĩ công an, được cống hiến sức trẻ và trí tuệ để bảo vệ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. (Ảnh: FB Phuong Ngan)
Không chỉ cuốn hút bởi vẻ ngoài khi khoác lên mình quân phục, cô còn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính trong đời thường. (Ảnh: FB Phương Nguyễn)
Khi tạm rời xa thao trường, Phương Ngân trở lại với hình ảnh một cô gái duyên dáng trong tà áo dài thướt tha hay ngọt ngào, đáng yêu trong chiếc váy công chúa. (Ảnh: FB Phuong Ngan)
Sự đa dạng trong phong cách, từ mạnh mẽ, quyết đoán đến dịu dàng, trong trẻo, đã tạo nên một "bông hồng thép" không chỉ bản lĩnh mà còn đầy nữ tính, duyên dáng. (Ảnh: FB Phuong Ngan)
