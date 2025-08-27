Loạt hot girl Việt "đọ sắc" trong loạt ảnh chào mừng 2/9

Cùng gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, loạt hot girl Việt đã mang đến những khoảnh khắc check-in vừa duyên dáng, vừa rực rỡ trước thềm 2/9.
Đóng phim Làm giàu với ma 2, Diệp Bảo Ngọc và Ngọc Xuân đều sở hữu nhan sắc nổi bật, không ít lần đọ sắc.
Dù được khen ngang iPhone, Samsung về chất lượng, nhưng Google Pixel ra mắt gần 10 năm vẫn ì ạch, chiếm thị phần nhỏ bé tại Mỹ.
Nhiều người dân cắm trại qua đêm 26/8 để giữ chỗ đẹp xem sơ duyệt diễu binh, dù phải tối hôm sau sự kiện mới diễn ra.
Trước thềm Quốc khánh 2/9, nữ ca sĩ Du Uyên đã chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp trong trang phục áo dài truyền thống, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
Nga tiếp tục nỗ lực quy mô lớn nhằm khôi phục đội xe tăng T-62 cũ kỹ của mình, đưa những phương tiện đã có từ nhiều thập kỷ trước trở lại chiến đấu ở Ukraine.
Không cần sân vườn rộng, trồng đúng 6 loại cây phong thủy này ở ban công hay phòng khách cũng đủ để gia chủ gọi lộc, gặp quý nhân.
Vòng đá Avebury ở Anh là một trong những công trình tiền sử kỳ vĩ nhất châu Âu, mang nhiều bí ẩn chưa có lời giải rõ ràng cho đến ngày nay.
Loại gỗ này có tốc độ sinh trưởng chậm, phải mất hàng trăm năm mới thu hoạch được, mùi thơm dễ chịu, khả năng chịu lực tốt và không bị mối mọt hay cong vênh.
Mới đây, cô nàng rich kid Chao đã "chiêu đãi" fan bộ ảnh tại resort cao cấp, khoe trọn vẻ ngọt ngào, vóc dáng quyến rũ cùng gu thời trang tinh tế, cuốn hút.
Ngoài Lily Chen, Phạm Yến, Phan Như Thuỳ, La Ngọc Phương Anh và Ngô Thái Ngân cũng vào top 5 phần thi Grand Voice Award ở Miss Grand Vietnam 2025.
Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe kei car Nissan Roox 2025 mới ra mắt có mức giá bán khởi điểm chỉ từ 1,6 triệu Yên (tương đương khoảng 288 triệu đồng).
Yên Đan tái ngộ SOOBIN trên sân khấu. Không còn diện lễ phục, váy công chúa lộng lẫy, cô nàng khoác lên mình bộ áo lính, chân chất nhưng vô cùng thần thái.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão làm việc với tinh thần cầu toàn, có thể mở ra con đường kinh doanh mới.
Trong không khí Quốc khánh 2/9 cận kề, "khối mẹ đảm” cũng không đứng ngoài cuộc với "mâm lễ yêu nước" mang sắc đỏ, vàng của quốc kỳ.
Biệt thự 3 tầng đồ sộ tọa lạc trên mảnh đất 3000m2 ở Ninh Bình được xây dựng từ 1.000m3 đá, được xây dựng trong suốt 14 năm.
Vào hàng ngàn năm trước, gia đình hoàng gia thuộc các nền văn minh như Ai Cập, Hy Lạp, La Mã... duy trì "truyền thống" kết hôn cận huyết. Vì sao lại vậy?
Sau 7 năm ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch ngày càng thành công, hiện tại gây chú ý với vai diễn trong phim Sinh vạn vật.
Dưới bầu trời đêm, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) rực rỡ bởi ánh đèn và những màn trình diễn ánh sáng ấn tượng.
Không chỉ chọn các thương hiệu được Jennie (BLACKPINK) ưa chuộng, vợ hai đại gia Minh Nhựa còn thường xuyên đầu tư quay MV cover không khác gì idol thực thụ.
Bước sang tháng 9/2025, 3 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn đổi vận đầy bất ngờ, có cơ hội tạo nên bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội phát tài.