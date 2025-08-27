Loạt hot girl Việt "đọ sắc" trong loạt ảnh chào mừng 2/9

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Cùng gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, loạt hot girl Việt đã mang đến những khoảnh khắc check-in vừa duyên dáng, vừa rực rỡ trước thềm 2/9.

Trầm Phương
Trước thềm Quốc khánh 2/9, nhiều gương mặt hot girl nổi tiếng đã hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày lễ lớn bằng những bộ ảnh đầy ấn tượng. Với trang phục và phụ kiện mang đậm dấu ấn dân tộc, Quỳnh Trương, Phan Uyên Nhi, và Đỗ Vân Anh đã mang đến những khoảnh khắc check-in vừa duyên dáng, vừa rực rỡ. (Ảnh: @_ttqueen)
Quỳnh Trương mang đến phong cách năng động, trẻ trung khi kết hợp chiếc áo phông trắng in dòng chữ "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" với quần đen ống rộng. (Ảnh: @_ttqueen)
Cô khéo léo đội chiếc nón lá truyền thống, tạo điểm nhấn nổi bật trên mái tóc tết bím gọn gàng. (Ảnh: @_ttqueen)
Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, Quỳnh Trương toát lên vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng và đầy tinh thần tự hào dân tộc. (Ảnh: @_ttqueen)
Khác với Quỳnh Trương, Phan Uyên Nhi lại chọn phong cách cá tính hơn. Cô diện váy đen trễ vai với phần tay bồng bằng vải voan, kết hợp cùng chiếc nón lá đỏ rực. (Ảnh: @pu_n139)
Với biểu cảm sắc sảo và mái tóc xõa bồng bềnh, Phan Uyên Nhi mang đến một hình ảnh vừa gợi cảm, vừa hiện đại. (Ảnh: @pu_n139)
Phía sau cô, không gian được trang trí bằng cờ đỏ sao vàng tạo nên bối cảnh hoàn hảo cho bức ảnh. (Ảnh: @pu_n139)
Trong khi đó, Đỗ Vân Anh lại chọn phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng với set trắng ren xuyên thấu. (Ảnh: @d.vaanh)
Thiết kế váy babydoll xếp tầng cùng phần tay bồng bềnh mang đến vẻ ngoài cổ điển, nữ tính. (Ảnh: @d.vaanh)
Cô nàng cũng chọn nón lá làm điểm nhấn cho trang phục, tạo dáng e ấp bên quang gánh, gợi lên hình ảnh người con gái Hà Nội xưa. (Ảnh: @d.vaanh)
