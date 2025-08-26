Hà Nội

Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt bởi gương mặt xinh đẹp

Cộng đồng trẻ

Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt bởi gương mặt xinh đẹp

Xuất hiện trong một video ghi lại khoảnh khắc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt bởi nhan sắc.

Thiên Anh
Nữ chiến sĩ xuất hiện trong video là Trần Phan Thu Hương (sinh năm 2005), quê ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1. Cô nàng đang tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cô gái 20 tuổi thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: FBNV
Cách đây ít ngày, Thu Hương đăng kí hiến tóc dành tặng cho các bệnh nhân ung thư tại một chương trình do Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 phối hợp thực hiện cùng một salon tóc. Ảnh: FBNV
Chia sẻ trên báo Dân Trí, Thu Hương cho biết đây là lần thứ 2 cô tham gia hiến tóc. Năm lớp 11, Hương cùng nhiều bạn bè tại lớp chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã tham gia hiến tóc, hưởng ứng lời kêu gọi của cô giáo chủ nhiệm, giáo viên môn Lịch sử của trường - cô Minh Hải. Ảnh: FBNV
Nữ học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 thấy rằng, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đồng cảm, gắn kết cộng đồng. Do đó khi chia tay mái tóc dài, cô gái rất vui và hạnh phúc. Ảnh: FBNV
Những ngày qua, Thu Hương và đồng đội đang tập trung cao độ để chuẩn bị diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nữ chiến sĩ rèn luyện thể lực và sức khỏe, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Ảnh: FBNV
Thu Hương đã tham gia luyện tập cho sự kiện này từ tháng 5/2025. Hàng ngày các chiến sĩ thức dậy từ 5h, ra thao trường tập luyện từ 6h-10h30 và 14h30-18h30. Ảnh: FBNV
Năm 2024, Thu Hương cũng từng tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: FBNV
Thu Hương chia sẻ trên báo Dân Trí, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống công an nên từ nhỏ đã ước mơ trở thành nữ chiến sĩ Công an Nhân dân. Thời gian rảnh, Hương thích đọc sách, đi du lịch, trải nghiệm ẩm thực. Ảnh: FBNV
Dù rất ít chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội nhưng mỗi tấm ảnh/video Thu Hương đăng tải đều thu hút nhiều lượt tương tác. Ảnh: FBNV
Nữ chiến sĩ tham gia chương trình V-Concert Rạng rỡ Việt Nam. Ảnh: Thông tin Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
#cảnh sát đặc nhiệm #chiến sĩ nữ #hoạt động thiện nguyện #hiến tóc #bệnh nhân ung thư #nhan sắc nổi bật

