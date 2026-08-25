Đâm cháu ruột tử vong, người đàn ông lĩnh 9 năm tù giam

Do mâu thuẫn cá nhân, bị cáo Đặng Văn Khởi (Hà Tĩnh) đã dùng dao nhọn đâm cháu ruột mình tử vong.

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Khởi (62 tuổi, trú xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, tối 23/02/2026, anh Đặng Văn Biên (38 tuổi, trú cùng thôn Đông Thành, xã Cẩm Xuyên) bức xúc vì chú ruột là Đặng Văn Khởi có lời nói thiếu trách nhiệm khi anh trai mình gặp tai nạn giao thông.

Ngay hôm đó, anh Biên đã liên tiếp nhiều lần tìm sang nhà Đặng Văn Khởi để “hỏi tội”. Ở lần cuối cùng, anh Biên tự ý xông vào phòng ngủ, tranh cãi và túm cổ áo lôi người chú dậy nhưng được ông Khởi khuyên can đi về.

Đặng Văn Khởi tại phiên xét xử. Ảnh: Mạnh Chi

Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Biên tiếp tục quay lại nhà ông Khởi để “nói chuyện”. Tại đây, hai chú cháu lại xảy ra cãi vã rồi lao vào xô xát, đánh nhau từ phòng ngủ ra phòng bếp.

Trong lúc giằng co, ông Khởi vớ được con dao nhọn dưới nền nhà và đâm một nhát vào ngực trái anh Biên. Nạn nhân tử vong sau đó do mất máu cấp, còn ông Khởi bị thương tích 1% và ra công an đầu thú.

Tại phiên toà, bị cáo Đặng Văn Khởi đã thành khẩn khai báo, bày tỏ sự hối hận vì một phút nóng giận đã tước đoạt mạng sống của cháu ruột, tự tay đẩy gia đình vào bi kịch.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 500 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại. Phía bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Văn Khởi 9 năm tù về tội “Giết người”.