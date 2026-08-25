Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đâm cháu ruột tử vong, người đàn ông lĩnh 9 năm tù giam

Do mâu thuẫn cá nhân, bị cáo Đặng Văn Khởi (Hà Tĩnh) đã dùng dao nhọn đâm cháu ruột mình tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Khởi (62 tuổi, trú xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, tối 23/02/2026, anh Đặng Văn Biên (38 tuổi, trú cùng thôn Đông Thành, xã Cẩm Xuyên) bức xúc vì chú ruột là Đặng Văn Khởi có lời nói thiếu trách nhiệm khi anh trai mình gặp tai nạn giao thông.

Ngay hôm đó, anh Biên đã liên tiếp nhiều lần tìm sang nhà Đặng Văn Khởi để “hỏi tội”. Ở lần cuối cùng, anh Biên tự ý xông vào phòng ngủ, tranh cãi và túm cổ áo lôi người chú dậy nhưng được ông Khởi khuyên can đi về.

giet-nguoi-1.jpg
Đặng Văn Khởi tại phiên xét xử. Ảnh: Mạnh Chi

Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Biên tiếp tục quay lại nhà ông Khởi để “nói chuyện”. Tại đây, hai chú cháu lại xảy ra cãi vã rồi lao vào xô xát, đánh nhau từ phòng ngủ ra phòng bếp.

Trong lúc giằng co, ông Khởi vớ được con dao nhọn dưới nền nhà và đâm một nhát vào ngực trái anh Biên. Nạn nhân tử vong sau đó do mất máu cấp, còn ông Khởi bị thương tích 1% và ra công an đầu thú.

Tại phiên toà, bị cáo Đặng Văn Khởi đã thành khẩn khai báo, bày tỏ sự hối hận vì một phút nóng giận đã tước đoạt mạng sống của cháu ruột, tự tay đẩy gia đình vào bi kịch.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 500 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của bị hại. Phía bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Văn Khởi 9 năm tù về tội “Giết người”.

Xem thêm video tranh chấp đất giáp ranh, chú cháu đâm nhau tử vong. (Nguồn: THĐT)
#Án mạng #tử vong #cháu ruột #Hà Tĩnh #lĩnh án #Đặng Văn Khởi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết Dengue ở Hà Tĩnh

Sau khi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn Tân Đức (xã Kỳ Hoa), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã tập trung phòng chống nhằm ngăn dịch lây lan.

Ngày 7/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn thôn Tân Đức, xã Kỳ Hoa vừa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết Dengue với 5 ca mắc, tất cả đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Dengue (NS1Ag), chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Theo đó, trường hợp mắc bệnh đầu tiên là một bệnh nhân nữ (SN 1959, trú tại thôn Tân Đức), khởi phát triệu chứng từ ngày 1/8 với biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ xương khớp.

Xem chi tiết

Xã hội

Đâm chết chủ nợ vì bị truy đòi tiền lãi ở Hà Tĩnh

Bị chủ nợ đến nhà đòi tiền lãi, Đinh Văn Diện (Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong do mất máu cấp.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Văn Diện, trú tại thôn Trung Đông, xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Đinh Văn Diện và anh Trần Viết V (sinh năm 1987, trú tại khối Bến Thủy 11, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) có mối quan hệ bạn bè.

Xem chi tiết

Xã hội

Mâu thuẫn lúc chơi bida, một người bị đánh tử vong ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn trong lúc đánh bida, 2 nhóm thanh niên ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã lao vào hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Ngày 29/7, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn khởi tố thêm 08 bị can trong vụ án Lê Nguyễn Hồng Quân cùng đồng phạm, về tội “Giết người, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn thôn 6, xã Hương Khê.

Cụ thể, các bị can Trần Bảo Nam, Nguyễn Quang Cường, Phan Văn Quân, Lê Hải Thắng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 BLHS; Phan Văn Hoàn, Phan Văn Hùng, Lê Đức Hiệp, Lê Viết Huấn bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1 Điều 318 BLHS.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng vợ vừa bị khởi tố do bán thịt trâu sấy sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhưng quảng cáo “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Khởi tố vợ chồng Hải Sapa TV

Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng vợ vừa bị khởi tố do bán thịt trâu sấy sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhưng quảng cáo “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.