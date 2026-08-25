Vừa ra tù lại tiếp tục bị bắt khi tàng trữ ma tuý

Vừa mãn hạn 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đối tượng Trần Văn Hùng (Hà Tĩnh) tiếp tục bị bắt giữ vì cất giấu ma tuý tại nhà.

Ngày 25/8, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hùng (SN 1981, trú tại Tổ dân phố 12, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/8, tại số nhà 50 đường Nguyễn Khắc Viện, Tổ dân phố 12, Công an phường Thành Sen bắt quả tang Trần Văn Hùng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hùng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 2,45 gam Methamphetamine, trong đó 0,03 gam được cất giấu trong người và 2,42 gam được cất giấu tại khu vực ngách tường giữa số nhà 50 và số nhà 52.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Trần Văn Hùng khai số ma túy trên mua về nhằm mục đích sử dụng.

Đáng chú ý, Trần Văn Hùng vừa mãn hạn 06 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội mới, Hùng chưa được xóa án tích và tiếp tục phạm tội, nên hành vi lần này thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm”, quy định tại điểm o khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.