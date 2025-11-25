Đánh bom trụ sở cảnh sát ở Pakistan, nhiều người thiệt mạng

3 kẻ đánh bom liều chết đã tấn công trụ sở của Cảnh sát Liên bang (FC) tại thành phố Peshawar của Pakistan, khiến ít nhất 3 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Theo Al Jazeera, vụ đánh bom liều chết xảy ra tại trụ sở của Cảnh sát Liên bang tại thành phố Peshawar, Pakistan, ngày 24/11. Trụ sở bị nhắm tới nằm ở khu vực đông dân cư của Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

"Lúc đầu, 3 nghi phạm cố gắng tấn công trụ sở. Một kẻ sau đó kích nổ bom tự sát tại cổng trong khi hai người còn lại cố đột nhập vào cơ sở nhưng đã bị nhân viên an ninh bắn hạ", Cảnh sát thủ đô Peshawar Mian Saeed Ahmad nói với tờ báo Dawn.

Vụ đánh bom liều chết xảy ra tại trụ sở của Cảnh sát Liên bang tại thành phố Peshawar. Ảnh: EPA.

Asim Khan, người phát ngôn của Bệnh viện Lady Reading do chính phủ điều hành, cho biết vụ đánh bom liều chết khiến 3 nhân viên an ninh thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Taliban Pakistan, được biết đến với tên gọi Tehrik-e-Taliban Pakistan hoặc TTP, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công

"Các quan chức cấp cao dự kiến sẽ có mặt tại trụ sở, và những kẻ tấn công định gây ra thương vong tối đa. Tuy nhiên, chúng đã bị chặn lại và cả 3 đều bị tiêu diệt", phóng viên Kamal Hyder của Al Jazeera đưa tin.

Người dân đang lo ngại trước sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công gần đây ở Pakistan khi lực lượng an ninh tăng cường các hoạt động chống lại TTP, loại bỏ hàng chục thành viên của nhóm này trong vài ngày qua.

Tổng thống Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif đã lên án vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan vừa qua. Ông Asif Ali Zardari gọi đây là "hành động hèn nhát của những kẻ khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn", đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới các nạn nhân và gia đình của họ.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công bên ngoài tòa án ở thủ đô Islamabad của Pakistan, kích nổ bom bên cạnh một xe cảnh sát, khiến 12 người thiệt mạng.

