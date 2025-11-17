Ấn Độ bắt thêm nghi phạm vụ đánh bom xe ở New Delhi

Liên quan đến vụ đánh bom xe liều chết ở thủ đô New Delhi, các nhà điều tra Ấn Độ đã bắt giữ thêm một nghi phạm trong vụ án.

Theo Anadolu, vụ bắt giữ được Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ thực hiện vào ngày 16/11. Cơ quan này xác định nghi phạm là Amir Rashid Ali, một cư dân Kashmir.

Nghi phạm được xác định đã thông đồng với kẻ đánh bom liều chết để thực hiện vụ tấn công khủng bố khiến 10 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương hôm 10/11.

Nghi phạm là Amir Rashid Ali đã bị bắt giữ. Ảnh: News18.

Theo các nhà điều tra, Amir đã đến Delhi để giúp sắp xếp việc mua chiếc xe. Chiếc xe này được đăng ký dưới tên của Amir Rashid Ali. Báo cáo cho biết thêm rằng thiết bị nổ tự chế (IED) gắn trên xe đã phát nổ gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi.

Trước đó, Umar Mohammad, tài xế trên chiếc xe phát nổ, được xác định là kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết. Umar sinh năm 1989 tại Pulwama, Jammu và Kashmir, là bác sĩ tại Trường Y Al Falah ở Faridabad. Umar đã tử vong tại hiện trường.

Cơ quan chức năng Ấn Độ cho biết họ cũng đã tịch thu một chiếc xe khác thuộc sở hữu của Umar và đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Chính phủ Ấn Độ gọi đây là một "vụ việc khủng bố" do "các thế lực phản quốc" gây ra. Trước đó, hãng thông tấn Press Trust of India đưa tin số người chết do vụ nổ đã tăng lên 13.

