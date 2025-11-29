'Đánh bay' mùi tanh cá với 4 gia vị có sẵn trong bếp

Đối với nhiều người nội trợ, cá là nguyên liệu quen thuộc nhưng lại “khó chiều” nhất nhì trong căn bếp. Dù chế biến theo cách nào, bước xử lý mùi tanh luôn quyết định đến độ ngon của món ăn.
Nhưng thay vì dùng đến những nguyên liệu lạ mắt hay công thức cầu kỳ, đôi khi chỉ cần vài loại gia vị quen thuộc, món cá đã thay đổi hoàn toàn – thơm hơn, dễ ăn hơn và hấp dẫn hơn ngay từ khi mở nắp nồi.
Riềng – bí quyết của những món cá truyền thống
Nhắc đến các món cá kho, cá om hay cá hấp kiểu truyền thống, riềng luôn là gia vị không thể thiếu. Mùi thơm cay nồng của riềng giúp át đi mùi bùn đặc trưng của cá trê, cá rô, cá mè hay cá quả đồng.
Khi kho cá cùng riềng, thịt cá săn chắc, giữ được vị ngọt và trở nên thơm nức ngay từ khi còn trên bếp. Với các món hấp ít gia vị, chỉ cần vài lát riềng tươi cũng đủ để món ăn “lên hương” rõ rệt.
Tiêu trắng – cay nhẹ nhưng khử tanh cực “khéo”
Khác với tiêu đen có vị nồng đậm, tiêu trắng mang đến độ cay thanh, ấm nhưng không át mùi cá. Khi cho vào lúc món ăn vừa sôi, tiêu trắng lan hương rất nhanh, giúp khử tanh nhẹ nhàng và tạo cảm giác hài hòa cho các món hấp, canh hay sốt cá.
Đây cũng là loại gia vị phù hợp trong những ngày trời lạnh, khiến món cá thơm hơn, ấm hơn mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên.
Tía tô – hạt nhỏ nhưng sức mạnh khử tanh vượt trội
Không chỉ lá, hạt tía tô cũng có mùi thơm ấm nhẹ, mang lại hiệu quả khử tanh đáng kể. Khi nấu canh cá, kho cá hoặc hấp cá, chỉ cần thả vào một nắm nhỏ là hương tía tô lan tỏa, làm dịu mùi tanh và giúp nước dùng thêm thanh, ngọt.
Đặc biệt với cá nước ngọt như cá chép, cá trắm hay cá quả hạt tía tô giúp món ăn dậy hương đặc trưng mà không bị nồng.
Bạch đậu khấu – gia vị tinh tế giúp món cá dậy vị
Gia vị này sở hữu mùi thơm the mát và tính ấm, rất hợp với những loại cá có mùi mạnh. Chỉ với 2 – 3 hạt bạch đậu khấu, nồi cá kho hay nồi lẩu đang sôi sẽ lập tức được “làm mới” nhờ lớp hương nền sâu và dễ chịu.
Bạch đậu khấu còn giúp xử lý hiệu quả mùi bùn của cá sống ở vùng nước đục, đồng thời mang lại cảm giác thanh thoát cho món ăn.
Bí quyết chọn cá tươi ngon
Ngửi mùi: Cá tươi chỉ có mùi nhẹ của nước, không tanh nồng, không hôi, không chua. Mùi tanh gắt hoặc lạ chứng tỏ cá đã thiu hoặc được bảo quản kém.
Quan sát mắt cá: Mắt cá tươi sáng, trong, lồi nhẹ. Nếu mắt đục, mờ hoặc trũng xuống, đó là dấu hiệu cá đã ươn.
Kiểm tra vảy và da: Da cá tươi bóng, màu sáng tự nhiên, thịt chắc và đàn hồi khi ấn vào. Vảy bám chặt, không bong tróc. Cá ươn thường có da xỉn màu, vảy lỏng lẻo và thịt mềm nhũn.
Quan sát tổng thể: Cá tươi có thân hơi trơn, màu sắc tươi, mang và đuôi không thâm tái. Khi cắt khúc, thịt cá còn rỉ máu nhẹ và có màu hồng tươi.
Kiểm tra mang cá: Mang cá tươi có màu đỏ hồng, hơi ướt nhưng không nhớt. Mang sẫm màu hoặc khô là dấu hiệu cá không còn mới.