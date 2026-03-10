Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài cây treo đỏ rực như thỏi son khiến dân căn hộ mê mẩn săn tìm

Kinh doanh - Địa ốc

Loài cây treo đỏ rực như thỏi son khiến dân căn hộ mê mẩn săn tìm

Cây hoa son môi không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa may mắn, dễ chăm sóc, thích hợp cho không gian nhỏ như quán cà phê, văn phòng.

Ánh Dương (Tổng hợp)
Giữa xu hướng sống xanh và phong cách trang trí tối giản trong các căn hộ hiện đại, hoa son môi đang trở thành một trong những loại cây cảnh treo được nhiều người lựa chọn để tạo điểm nhấn cho không gian sống. Ảnh jardineriaon
Giữa xu hướng sống xanh và phong cách trang trí tối giản trong các căn hộ hiện đại, hoa son môi đang trở thành một trong những loại cây cảnh treo được nhiều người lựa chọn để tạo điểm nhấn cho không gian sống. Ảnh jardineriaon
Loài cây này có tên khoa học Aeschynanthus radicans, trong tiếng Anh thường gọi là lipstick plant. Điểm đặc trưng của cây nằm ở những bông hoa hình ống màu đỏ tươi hoặc đỏ cam, nhô ra khỏi đài hoa sẫm màu, trông giống như thỏi son vừa bật nắp hình ảnh độc đáo khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Ảnh shutterstock
Loài cây này có tên khoa học Aeschynanthus radicans, trong tiếng Anh thường gọi là lipstick plant. Điểm đặc trưng của cây nằm ở những bông hoa hình ống màu đỏ tươi hoặc đỏ cam, nhô ra khỏi đài hoa sẫm màu, trông giống như thỏi son vừa bật nắp hình ảnh độc đáo khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Ảnh shutterstock
Hoa son môi thuộc nhóm cây thân rủ, cành mềm và mọc thành từng dây buông xuống tự nhiên. Lá cây có màu xanh đậm, bề mặt bóng, tạo nền nổi bật cho sắc hoa rực rỡ. Khi được chăm sóc tốt, hoa có thể nở liên tục trong khoảng 2–3 tháng, tạo hiệu ứng “thác xanh điểm đỏ” bắt mắt khi treo ở ban công, cửa sổ hoặc lối đi trong quán cà phê. Ảnh shutterstock
Hoa son môi thuộc nhóm cây thân rủ, cành mềm và mọc thành từng dây buông xuống tự nhiên. Lá cây có màu xanh đậm, bề mặt bóng, tạo nền nổi bật cho sắc hoa rực rỡ. Khi được chăm sóc tốt, hoa có thể nở liên tục trong khoảng 2–3 tháng, tạo hiệu ứng “thác xanh điểm đỏ” bắt mắt khi treo ở ban công, cửa sổ hoặc lối đi trong quán cà phê. Ảnh shutterstock
Trong bối cảnh diện tích căn hộ ngày càng hạn chế, những loại cây treo không chiếm mặt sàn như hoa son môi trở thành lựa chọn phù hợp. Chỉ cần một chậu nhỏ treo trước cửa sổ hay góc ban công, không gian sống đã trở nên sinh động và gần gũi hơn với thiên nhiên. Ảnh shutterstock
Trong bối cảnh diện tích căn hộ ngày càng hạn chế, những loại cây treo không chiếm mặt sàn như hoa son môi trở thành lựa chọn phù hợp. Chỉ cần một chậu nhỏ treo trước cửa sổ hay góc ban công, không gian sống đã trở nên sinh động và gần gũi hơn với thiên nhiên. Ảnh shutterstock
Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, sắc đỏ của hoa son môi còn được nhiều người xem là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng theo quan niệm văn hóa Á Đông. Vì vậy, không ít cửa hàng, văn phòng hoặc quán cà phê lựa chọn treo loại cây này gần cửa ra vào hay khu vực quầy thu ngân để tạo cảm giác tươi mới và thu hút năng lượng tích cực. Ảnh Internet
Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, sắc đỏ của hoa son môi còn được nhiều người xem là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng theo quan niệm văn hóa Á Đông. Vì vậy, không ít cửa hàng, văn phòng hoặc quán cà phê lựa chọn treo loại cây này gần cửa ra vào hay khu vực quầy thu ngân để tạo cảm giác tươi mới và thu hút năng lượng tích cực. Ảnh Internet
Chi phí mua cây không quá cao nhưng có thể duy trì vẻ đẹp trong thời gian dài, khiến hoa son môi trở thành lựa chọn phổ biến trong trang trí nội thất, đặc biệt tại các không gian kinh doanh như homestay, quán cà phê hoặc cửa hàng nhỏ. Ảnh Lazada
Chi phí mua cây không quá cao nhưng có thể duy trì vẻ đẹp trong thời gian dài, khiến hoa son môi trở thành lựa chọn phổ biến trong trang trí nội thất, đặc biệt tại các không gian kinh doanh như homestay, quán cà phê hoặc cửa hàng nhỏ. Ảnh Lazada
Một ưu điểm khác của loài cây này là khả năng thích nghi khá tốt với nhiều điều kiện môi trường. Nhiệt độ lý tưởng để cây phát triển khỏe mạnh và ra hoa đẹp thường dao động từ 18–25°C. Tuy nhiên, cây vẫn có thể chịu được biên độ nhiệt rộng hơn nếu môi trường ổn định. Vào mùa đông, nên giữ nhiệt độ không dưới 10°C để tránh cây bị chững phát triển. Ảnh pngtree
Một ưu điểm khác của loài cây này là khả năng thích nghi khá tốt với nhiều điều kiện môi trường. Nhiệt độ lý tưởng để cây phát triển khỏe mạnh và ra hoa đẹp thường dao động từ 18–25°C. Tuy nhiên, cây vẫn có thể chịu được biên độ nhiệt rộng hơn nếu môi trường ổn định. Vào mùa đông, nên giữ nhiệt độ không dưới 10°C để tránh cây bị chững phát triển. Ảnh pngtree
Hoa son môi ưa ánh sáng tán xạ, tức là môi trường sáng nhưng không có nắng gắt chiếu trực tiếp. Vị trí phù hợp nhất là gần cửa sổ có rèm mỏng hoặc ban công có mái che. Ảnh Ảnh shutterstock
Hoa son môi ưa ánh sáng tán xạ, tức là môi trường sáng nhưng không có nắng gắt chiếu trực tiếp. Vị trí phù hợp nhất là gần cửa sổ có rèm mỏng hoặc ban công có mái che. Ảnh Ảnh shutterstock
Không chỉ làm đẹp không gian, một chậu hoa son môi treo trước cửa sổ hay góc bàn làm việc còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp căn phòng trở nên sinh động hơn nhờ sắc đỏ nổi bật giữa nền lá xanh. Ảnh trucvufarm
Không chỉ làm đẹp không gian, một chậu hoa son môi treo trước cửa sổ hay góc bàn làm việc còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp căn phòng trở nên sinh động hơn nhờ sắc đỏ nổi bật giữa nền lá xanh. Ảnh trucvufarm
Mời quý độc giả đón xem video: "Hồi sinh vườn đào Nhật Tân". Nguồn VTV1
Ánh Dương (Tổng hợp)
#Cây cảnh treo trang trí không gian nhỏ #Hoa son môi mang ý nghĩa may mắn #Phong cách sống xanh và tối giản #Chăm sóc cây hoa son môi #Ý nghĩa văn hóa của sắc đỏ trong trang trí #Ưu điểm của cây thân rủ trong nội thất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Galaxy S26 miễn phí công cụ ảnh AI

Galaxy S26 miễn phí công cụ ảnh AI

Samsung tích hợp công cụ AI mới trên Galaxy S26 series, cho phép biến đổi ảnh bằng mô tả văn bản, từ ngày thành đêm hay mèo thành chó, hoàn toàn miễn phí.