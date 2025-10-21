Hà Nội

Đời sống

Bí quyết kho cá với chuối xanh, thơm nức mũi, không tanh và cực 'đưa' cơm

Cá kho chuối xanh không tanh, thơm nức mũi, vị đậm đà, hòa quyện vị chát nhẹ của chuối, cay của ớt, cực kỳ đưa cơm cho bữa gia đình.

Vân Giang (Tổng hợp)

Cá kho là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, nhưng để cá thơm ngon, không tanh lại đậm đà, nhiều người phải “bí mật” biến tấu cùng các nguyên liệu đi kèm.

ca-kho.jpg
Ảnh minh họa

Trong đó, cá kho với chuối xanh là một gợi ý khiến ai thử cũng phải mê mẩn. Món ăn không chỉ giữ trọn hương vị thơm ngon của cá mà còn mang đến vị chát nhẹ của chuối xanh, tạo nên sự kết hợp lạ miệng, cực kỳ đưa cơm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cá trắm, cá rô hoặc cá quả

Chuối xanh: 5 quả

Thịt ba chỉ: 300 gr

Riềng, gừng, hành khô, ớt tươi, bột nghệ, bột canh, hạt nêm, dầu ăn, đường, nước mắm.

b4a2a3616ab3e7edbea2.jpg
Ảnh minh họa.

Cách làm:

Sơ chế cá và thịt: Cá rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Thịt ba chỉ thái miếng vừa, ướp cùng bột canh, bột nêm, hành, riềng băm, bột nghệ, nước mắm khoảng 30 phút để ngấm gia vị.

Chuối xanh: Bổ miếng vừa ăn, ngâm nước để giảm nhựa và vị chát.

Thắng đường: Đun đường cho đến khi chuyển màu cánh gián, tạo màu đẹp và hương thơm đặc trưng cho nồi cá kho.

Xếp nồi kho: Dùng nồi đáy dày để tránh cá cháy. Xếp một lớp gừng, hành khô dưới đáy, tiếp theo là một lớp chuối xanh, sau đó xếp cá xen kẽ thịt ba chỉ. Trên cùng đặt thêm một lớp chuối xanh và ớt. Rưới chút dầu ăn hoặc nước mỡ lợn.

Kho cá: Đổ nước thắng đường vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ. Đun nhỏ lửa cho đến khi nước cạn và cá chín nhừ. Khi gần chín, rưới thêm chút nước mỡ để nồi cá béo ngậy, bóng đẹp.

ca-kho-chuoi.jpg
Ảnh minh họa

Thành phẩm: Cá kho chuối xanh thơm nức, không tanh, vị đậm đà của cá hòa cùng vị chát nhẹ của chuối và cay nồng của ớt, tạo nên món ăn cực kỳ đưa cơm. Dọn ngay cùng cơm nóng, món ăn sẽ khiến cả gia đình “thèm” chén cơm thứ hai.

Món cá kho chuối xanh không chỉ là một biến tấu lạ miệng của món cá kho truyền thống mà còn là cách để gia đình quây quần bên bữa cơm đầm ấm, thưởng thức hương vị Việt đầy tinh tế.

Triệu cái ôm gửi đến mẹ

Triệu cái ôm gửi đến mẹ

Rồi đến một ngày chúng ta thảng thốt nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh không cách nào níu giữ. Vậy thì tiếc gì dành cho mẹ một cái ôm thật chặt.

