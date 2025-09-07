Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đang lướt sóng, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong

Khi đang lướt sóng cùng bạn bè ở ngoài khơi bãi biển Sydney ở Australia, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị cá mập tấn công và tử vong.

An An (Theo AJ)

Theo tờ Sydney Morning Herald, vụ tấn công xảy ra chỉ cách bờ biển khoảng 100 mét. Khi đó, nạn nhân, vốn là một người lướt sóng giàu kinh nghiệm, đang lướt sóng cùng bạn bè ở bãi biển Long Reef.

Cảnh sát New South Wales thông tin, nạn nhân được đưa vào bờ trong tình trạng mất cả hai chân và được xác định đã tử vong. Được biết, ván lướt sóng của ông đã bị gãy làm đôi.

uc1.png
Vụ cá mập tấn công người lướt sóng xảy ra chỉ cách bờ biển khoảng 100 mét. Ảnh: ABC News.

Theo Surf Life Saving NSW, nạn nhân bị cá mập cắn khi đang lướt sóng vào buổi sáng, cách xa khu vực tuần tra trên bãi biển.

Các bãi biển nằm giữa vùng ngoại ô phía bắc Manly và Narrabeen tạm thời đóng cửa trong ít nhất 24 giờ sau vụ việc. Các câu lạc bộ lướt sóng gần đó hủy tất cả hoạt động dưới nước và các buổi tập luyện trong suốt cuối tuần.

uc2.png
Ảnh: ABC News.

Theo dữ liệu từ đơn vị điều hành Vườn thú Taronga ở Sydney do nhà nước quản lý, đã có 3 vụ cá mập tấn công gây tử vong xảy ra ở nhiều nơi khác tại Australia vào năm 2025. Vào tháng 3, một người lướt sóng mất mạng vì cá mập tấn công ở vùng nước nông tại một bãi biển xa xôi ở Tây Australia.

Vào tháng 2/2025, cô gái 17 tuổi tử vong vì bị cá mập cắn khi đang bơi ngoài khơi một hòn đảo phía đông Australia, trong khi một người lướt sóng 28 tuổi bị tấn công và tử vong ở phía nam Australia một tháng trước đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai

#cá mập tấn công #người lướt sóng tử vong #bãi biển Sydney #an toàn khi lướt sóng #cảnh báo cá mập Australia #tấn công cá mập gây chết người

Bài liên quan

Thế giới

Đang lặn biển, bé trai 8 tuổi nguy kịch vì cá mập tấn công

Một bé trai 8 tuổi đang phải chiến đấu để giành lại sự sống sau khi bị cá mập cắn lúc đang lặn biển ở Florida, Mỹ.

Theo Daily Mail, khi đang lặn biển cùng cha và chị gái gần rạn san hô Horseshoe, Key Largo, vào khoảng 15h30 chiều 1/9, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị một con cá mập tấn công.

lan1.png
Rạn san hô Horseshoe. Ảnh: The Washington Post.
Xem chi tiết

Kinh hãi thợ lặn bị cá mập tấn công, mất tích trên biển

Một thợ lặn mất tích và được cho là đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công trên biển ở Israel.

Daily Mail đưa tin, đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một thợ lặn đang vùng vẫy dưới nước trước khi mất tích ngoài khơi bờ biển Hadera vào ngày 21/4.
Những cảnh quay khác ghi lại cảnh nhiều du khách, trong đó có cả trẻ em, đứng dưới nước và kinh ngạc khi thấy những con cá mập bơi quanh chân họ chỉ vài phút trước khi thợ lặn bị cá mập tấn công.
Xem chi tiết

Xã hội

Thót tim khoảnh khắc cá mập “rình rập” thợ lặn biển

Một con cá mập bơi tới rất gần hai người lặn biển nhưng họ không hề hay biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới