Đang lướt sóng, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong

Khi đang lướt sóng cùng bạn bè ở ngoài khơi bãi biển Sydney ở Australia, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị cá mập tấn công và tử vong.

Theo tờ Sydney Morning Herald, vụ tấn công xảy ra chỉ cách bờ biển khoảng 100 mét. Khi đó, nạn nhân, vốn là một người lướt sóng giàu kinh nghiệm, đang lướt sóng cùng bạn bè ở bãi biển Long Reef.

Cảnh sát New South Wales thông tin, nạn nhân được đưa vào bờ trong tình trạng mất cả hai chân và được xác định đã tử vong. Được biết, ván lướt sóng của ông đã bị gãy làm đôi.

Vụ cá mập tấn công người lướt sóng xảy ra chỉ cách bờ biển khoảng 100 mét. Ảnh: ABC News.

Theo Surf Life Saving NSW, nạn nhân bị cá mập cắn khi đang lướt sóng vào buổi sáng, cách xa khu vực tuần tra trên bãi biển.

Các bãi biển nằm giữa vùng ngoại ô phía bắc Manly và Narrabeen tạm thời đóng cửa trong ít nhất 24 giờ sau vụ việc. Các câu lạc bộ lướt sóng gần đó hủy tất cả hoạt động dưới nước và các buổi tập luyện trong suốt cuối tuần.

Ảnh: ABC News.

Theo dữ liệu từ đơn vị điều hành Vườn thú Taronga ở Sydney do nhà nước quản lý, đã có 3 vụ cá mập tấn công gây tử vong xảy ra ở nhiều nơi khác tại Australia vào năm 2025. Vào tháng 3, một người lướt sóng mất mạng vì cá mập tấn công ở vùng nước nông tại một bãi biển xa xôi ở Tây Australia.

Vào tháng 2/2025, cô gái 17 tuổi tử vong vì bị cá mập cắn khi đang bơi ngoài khơi một hòn đảo phía đông Australia, trong khi một người lướt sóng 28 tuổi bị tấn công và tử vong ở phía nam Australia một tháng trước đó.

