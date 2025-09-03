Đang lặn biển, bé trai 8 tuổi nguy kịch vì cá mập tấn công

Một bé trai 8 tuổi đang phải chiến đấu để giành lại sự sống sau khi bị cá mập cắn lúc đang lặn biển ở Florida, Mỹ.

Theo Daily Mail, khi đang lặn biển cùng cha và chị gái gần rạn san hô Horseshoe, Key Largo, vào khoảng 15h30 chiều 1/9, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị một con cá mập tấn công.

Rạn san hô Horseshoe. Ảnh: The Washington Post.

WPLG đưa tin, chứng kiến sự việc, một chiếc thuyền gần đó đã giúp đưa gia đình này trở lại bến du thuyền Garden Cove, nơi các nhân viên y tế nói rằng vết thương của bé trai rất nghiêm trọng do mất nhiều máu sau khi bị cá mập cắn vào phía trên đầu gối.

"Bé đã được đặt 2 garo. Chúng tôi cũng đã băng bó cho bệnh nhi để cầm máu", bác sĩ cho biết.

Đứa trẻ sau đó được đưa bằng máy bay tới Trung tâm chấn thương Ryder của Bệnh viện Jackson Memorial ở Miami trong tình trạng "nguy kịch".

Bé trai được đưa tới Bệnh viện Jackson Memorial trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Jackson Memorial.

Cảnh sát trưởng Quận Monroe Rick Ramsay xác nhận với tờ Miami Herald rằng bé trai đã được phẫu thuật vào tối 1/9. Hiện không rõ sẽ phải mất bao lâu bé trai mới có thể hồi phục sau vụ tấn công kinh hoàng này.

Văn phòng cảnh sát trưởng đã thông báo cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và Ủy ban bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida về vụ việc.

