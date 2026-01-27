Hà Nội

Thế giới

Đang chơi trước nhà, bé trai 5 tuổi gặp nạn tử vong

Đang chơi bên ngoài nhà ở Pune, Ấn Độ, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị một chiếc xe chạy quá tốc độ tông trúng và tử vong thương tâm.

An An (Theo India Today, NDTV)

India Today đưa tin, cảnh sát địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại khu dân cư Joy Best ở Pune vào ngày 22/1. Khi đó, bé trai 5 tuổi đang chơi ở khu vực trống trước nhà thì bất ngờ một chiếc ô tô đi với tốc độ nhanh tông vào nạn nhân.

Cú va chạm mạnh khiến bé trai bị thương nặng. Tài xế ô tô và những người chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đưa đứa trẻ bị thương tới bệnh viện cấp cứu.

ando.png
Vụ tai nạn xảy ra tại khu dân cư Joy Best ở Pune, Ấn Độ. Ảnh: India Today.

"Đứa trẻ bị thương nặng ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, bé đã tử vong trong quá trình điều trị", nguồn tin cho hay.

Theo NDTV, danh tính đứa trẻ được xác định là Nishkarsh Ashwat Swami, sống cùng gia đình tại khu dân cư Joy Nest.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Camera giám sát đã ghi lại vụ việc.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là nơi các em nhỏ thường chơi đùa. Người dân địa phương cho hay, các phương tiện thường xuyên chạy qua khu vực này với tốc độ cao, bất chấp sự hiện diện của các gờ giảm tốc và biển báo cảnh báo.

Người cha mất 3 cô con gái trong vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ

Một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 chị em trong một gia đình.

Theo Gulf News, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Chevella–Bijapur vào sáng 3/11 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, hầu hết là người Tandur.

Trong số các nạn nhân có 3 cô gái trẻ trong cùng một gia đình, đều là sinh viên đại học ở Hyderabad.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Nhật Bản

Một người đàn ông thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn mới đây ở Nhật Bản.

Kyodo News đưa tin ngày 23/1, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra ở khu Akasaka, Tokyo, vào ngày 22/1 đã khiến 9 người thương vong.

"Vụ tai nạn xảy ra cách ga Toranomon trên tuyến Ginza của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo khoảng 400 mét về phía tây. Khu vực này có các tòa nhà, văn phòng chính phủ, và Đại sứ quán Mỹ", nguồn tin cho hay.

Lại xảy ra tai nạn tàu chở khách ở Tây Ban Nha

Một đoàn tàu chở khách ở Catalonia (Tây Ban Nha) gặp nạn sau khi bức tường chắn đổ sập xuống đường ray, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 37 người bị thương.

AP đưa tin, vụ tai nạn xảy ra ở Catalonia, phía đông bắc Tây Ban Nha, hôm 20/1, chỉ hai ngày sau một vụ tai nạn tàu cao tốc khác ở Tây Ban Nha khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Chuyến tàu chở khách gặp tai nạn ở thị trấn Gelida, Catalonia, sau khi bức tường chắn đổ sập xuống đường ray.

aptaybannha1.jpg
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường sau khi một đoàn tàu chở khách bị trật bánh do bức tường chắn đổ sập xuống đường ray ở Gelida, gần Barcelona, ​​Tây Ban Nha, ngày 20/1/2026. Ảnh: AP.
