Đang chơi trước nhà, bé trai 5 tuổi gặp nạn tử vong

Đang chơi bên ngoài nhà ở Pune, Ấn Độ, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị một chiếc xe chạy quá tốc độ tông trúng và tử vong thương tâm.

India Today đưa tin, cảnh sát địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại khu dân cư Joy Best ở Pune vào ngày 22/1. Khi đó, bé trai 5 tuổi đang chơi ở khu vực trống trước nhà thì bất ngờ một chiếc ô tô đi với tốc độ nhanh tông vào nạn nhân.

Cú va chạm mạnh khiến bé trai bị thương nặng. Tài xế ô tô và những người chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đưa đứa trẻ bị thương tới bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu dân cư Joy Best ở Pune, Ấn Độ. Ảnh: India Today.

"Đứa trẻ bị thương nặng ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, bé đã tử vong trong quá trình điều trị", nguồn tin cho hay.

Theo NDTV, danh tính đứa trẻ được xác định là Nishkarsh Ashwat Swami, sống cùng gia đình tại khu dân cư Joy Nest.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn. Camera giám sát đã ghi lại vụ việc.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là nơi các em nhỏ thường chơi đùa. Người dân địa phương cho hay, các phương tiện thường xuyên chạy qua khu vực này với tốc độ cao, bất chấp sự hiện diện của các gờ giảm tốc và biển báo cảnh báo.

