Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Nhật Bản

Một người đàn ông thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn mới đây ở Nhật Bản.

Kyodo News đưa tin ngày 23/1, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra ở khu Akasaka, Tokyo, vào ngày 22/1 đã khiến 9 người thương vong.

"Vụ tai nạn xảy ra cách ga Toranomon trên tuyến Ginza của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo khoảng 400 mét về phía tây. Khu vực này có các tòa nhà, văn phòng chính phủ, và Đại sứ quán Mỹ", nguồn tin cho hay.

Nạn nhân tử vong là Noboru Akashi, 32 tuổi, nhân viên của một công ty.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở khu Akasaka, Tokyo, Nhật Bản, ngày 22/1. Ảnh: Kyodo.

Khi đó, Akashi đang ngồi trên taxi thì bị một xe khác đâm vào. Chiếc xe này trước đó đã va chạm với một xe công vụ tại giao lộ vào khoảng 18h35 chiều 22/1.

"8 người bị thương trong độ tuổi từ 20 đến 60. Vụ tai nạn liên quan đến tổng cộng 6 phương tiện, bao gồm cả một xe chở rác", nguồn tin cho hay.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ tai nạn theo hướng lái xe nguy hiểm dẫn tới thương vong.

Các nhà chức trách cho biết, dựa trên camera trong khu vực có thể thấy, một chiếc xe do tài xế 69 tuổi điều khiển được cho là đã vượt đèn đỏ và đi vào giao lộ.

Trước đó, vào tối 26/12/2025, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khác xảy ra trên đường cao tốc Kan-etsu ở Nhật Bản đã khiến 1 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương.