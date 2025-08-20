Hà Nội

Dàn khí tài tiếp tục cơ động trong đêm về trung tâm Hà Nội

Quân sự

Dàn khí tài tiếp tục cơ động trong đêm về trung tâm Hà Nội

Đêm 19/8 đến rạng sáng 20/8, các phương tiện khí tài quân sự tiếp tục được cơ động về các điểm tập kết ở trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Nhóm PV/VOV.VN
Đêm 19 đến rạng sáng 20/8, lực lượng khí tài quân sự tiếp tục được cơ động về các điểm tập kết ở trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.
Khoảng 20h40, công tác chuẩn bị tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 đã hoàn tất, các phương tiện sẵn sàng cơ động về trung tâm Hà Nội.
Theo kế hoạch khoảng 21h, các xe pháo tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 sẽ đồng loạt nổ máy, sẵn sàng di chuyển.
Đoàn xe di chuyển qua khu vực ngã 3 Võ Chí Công, Âu Cơ
Các xe di chuyển ổn định, với tốc độ 25-30km/h.
Hà Nội thời tiết mát mẻ, trời không mưa.
Đoàn xe pháo lễ di chuyển đến khu vực trường đua F1, gần sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Đoàn xe bánh xích, thiết giáp di chuyển qua khu vực trường đua F1, tiến về Sở Chỉ huy trên phố Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.
Các khối xe pháo quân sự di chuyển theo các tuyến đường, phố: Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 21A - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương.
15 khẩu pháo 105mm phục vụ A80 sẽ được tập kết tại trận địa pháo tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.
Các xe thiết giáp, xe bánh xích đều được bọc cẩn thận để đảm bảo an toàn.
Trong khi cơ động, các lực lượng sẵn sàng xử lý nhanh chóng các tình huống đã được huấn luyện như: Phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên đường cơ động; xảy ra ùn tắc giao thông.​​​​
