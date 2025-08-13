Hà Nội

Xuất hiện khối xe đặc chủng mới tại tổng hợp luyện diễu binh nhiệm vụ 80

Quân sự

Xuất hiện khối xe đặc chủng mới tại tổng hợp luyện diễu binh nhiệm vụ 80

Sự xuất hiện của khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố là điểm nhấn nổi bật tại buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 các lực lượng diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho nhiệm vụ A80.

Trà Khánh
Ngày 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đến thăm, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 -- (Nhiệm vụ A80).
Đây cũng là lần thứ 3 Các lực lượng Quân đội, Công an hôm nay tổng hợp luyện lần chuẩn bị nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang gần kề.
Nội dung diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại. Trong đó, nhiều sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo.
Trong 18 khối đứng và 43 khối đi có 7 khối nữ Quân đội, 2 khối nữ Công an (Quân nhạc, sĩ quan Quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chiến sĩ Biệt động, chiến sĩ Thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam, sĩ quan Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm).
Sau các khối đi bộ là các đoàn xe quân sự, công an lần lượt di chuyển chặt chẽ, nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.
Điểm nhấn nổi bật trong buổi tổng hợp luyện là sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar... cùng các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...
Theo Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, các khối đã tiến bộ rõ rệt so với các lần hợp luyện cụm và hai lần tổng hợp luyện trước.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện cấp quốc gia, được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội; trong đó diễu binh, diễu hành là điểm nhấn của lễ kỷ niệm.
Các chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong đội hình xe hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dẫn đoàn khách quốc tế tới thăm Việt Nam.
Đáng chú ý, khối phương tiện đặc chủng chiến đấu chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lần đầu xuất hiện ở buổi tổng hợp luyện với các mẫu xe đặc chủng mới.
Mẫu xe đặc chủng này được trang bị giáp chống đạn và các phương tiện chiến đấu tiên tiến, có khả năng cơ động cao trên mọi địa hình, đáp ứng các nhiệm vụ chống khủng bố, trấn áp tội phạm, giải cứu con tin.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu động viên các lực lượng sau buổi tổng hợp luyện.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tặng quà, động viên các lực lượng
Trà Khánh
