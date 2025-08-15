[INFOGRAPHIC] Chi tiết tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua ngày 2/9

Các chuyên gia quân sự đều đánh giá Chasov Yar là “chìa khóa" giúp cả hai bên kiểm soát Donetsk và xa hơn là vùng Donbass, đây cũng là mục tiêu lớn nhất của Nga khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt.