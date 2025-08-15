[INFOGRAPHIC] Chi tiết tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua ngày 2/9

Dự kiến, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình.
Mới đây, Porsche Việt Nam đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên của bộ đôi Cayenne S E-Hybrid hạng sang đầu tiên đã đến tay đại gia trong nước.
Những loại vũ khí nào và số lượng là bao nhiêu, mới có thể giúp quân đội Ukraine phát động một cuộc phản công mới?
Các chuyên gia quân sự đều đánh giá Chasov Yar là “chìa khóa" giúp cả hai bên kiểm soát Donetsk và xa hơn là vùng Donbass, đây cũng là mục tiêu lớn nhất của Nga khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt.
Đại diện chỉ huy Lữ đoàn số 3 Azov phủ nhận thông tin về việc tình hình Pokrovsk “ổn định”, quân đội Nga cùng lúc tiến vào Rodinske từ ba phía.
Lực lượng tên lửa Nga tiếp tục đòn chớp nhoáng vào cơ sở huấn luyện Ukraine, Iskander mang theo đầu đạn phân mảnh đã gần như quét sạch trung tâm huấn luyện đối phương chỉ trong một đêm.
Su-27 Ukraine tung đòn bất ngờ vào lực lượng Nga tập trung gần Pokrovsk, gây tổn thất lớn và làm gián đoạn kế hoạch tấn công của đối phương ở Donbass.
"Ngày Thứ Ba đen tối" đối với quân đội Ukraine, khi họ mất nhiều lãnh thổ còn hơn hai nghìn quân Ukraine bị bao vây ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk.
Một lực lượng lớn quân Ukraine đã áp sát và tiến vào biên giới với vùng Bryansk của Nga, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cuộc diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 là sự kiện đỉnh cao, chúng ta phải lan tỏa mạnh mẽ làn sóng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc.
Cựu chỉ huy Lữ đoàn Azov cho biết, tình hình của Quân đội Ukraine ở Donbass đang xấu đi nhanh chóng và đang phải đối mặt với hai vòng vây lớn của quân đội Nga.
Đang tiến hành bao vây Pokrovsk, nhưng quân Nga bất ngờ chuyển hướng tiến công về phía đông bắc Pokrovsk, khi đột phá sâu tới 13 km.
Nga đang biến UAV Geran-2 thành nền tảng rải mìn chống tăng PTM-3 tầm xa, mở rộng khả năng phá hoại hậu cần và đe dọa sâu bên trong lãnh thổ Ukraine.
Tây Ban Nha quyết định bỏ F-35, chọn chiến đấu cơ châu Âu, phản ánh tham vọng tự chủ quốc phòng và lo ngại về chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Quân Nga lần đầu tiên sau nhiều tháng, đã đột phá với độ sâu 12 km trong vòng 48 giờ qua, cắt đứt đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc làng Zolotoy Kolodez.
Đơn vị công binh “Phoenix” Nga cho biết, mẫu robot do họ chế tạo có thể vừa chở nhu yếu phẩm vừa sơ tán thương binh, giảm nguy hiểm cho binh sĩ ở vùng chiến sự.
Lực lượng Nga đã xâm nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Rodinske trên một mặt trận rộng lớn, cắt đứt nguồn cung chính cho đồn trú Ukraine ở Pokrovsk.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai hiệu quả về trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao,...
Ấn Độ tạm dừng mua sáu máy bay P-8I Poseidon từ Mỹ, sau khi Washington áp thuế 25%, khiến chi phí tăng vọt và căng thẳng song phương leo thang.
Chỉ trong 72 giờ qua, Ukraine đã phải chịu tổn thất lãnh thổ lớn nhất tại Donbass kể từ đầu năm 2025; trong khi quân Nga tiến nhanh về phía bắc Pokrovsk.
Máy bay nông nghiệp Zlin Z-137 của Ukraine bất ngờ được trang bị tên lửa R-73, biến thành vũ khí chống UAV, thể hiện sự sáng tạo trong ứng biến phòng không.
Quân Nga đã kiểm soát ngôi làng Predtechino, cách thành phố Konstantinovka một km; gần một nghìn quân Ukraine bị bao vây ở hồ Kleban-Byk.