Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Chi tiết tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua ngày 2/9

Quân sự

[INFOGRAPHIC] Chi tiết tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua ngày 2/9

Dự kiến, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình.

cac-tuyen-duong-dieu-binh-1.jpg
#diễu binh Quốc khánh 2/9 #các tuyến đường duyệt binh đi qua #diễu binh diễu hành #Quốc khánh 2/9

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới