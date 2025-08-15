Hà Nội

Quân sự

Trang bị đặc biệt giúp bộ đội tăng thiết giáp diễu binh trên Quảng trường Ba Đình

Ít ai biết rằng để những khí tài hạng nặng di chuyển an toàn trên các tuyến đường nhựa phục vụ nhiệm vụ A80 có đóng góp không nhỏ của hàng ngàn guốc xích cao su.

Trà Khánh

Trong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 -(nhiệm vụ A80) khối cơ giới đặc chủng tham gia luyện tập và diễu binh đều những khí tài hạng nặng. Dù vậy tất cả đều di chuyển nhịp nhàng, chính xác, an toàn trên các tuyến đường nhựa từ các bãi tập cho đến các đợt tổng hợp luyện ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 vừa qua.

img-3125.jpg
Khối cơ giới đặc chủng là một trong những điểm đặc biệt trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Trà Khánh.

Thành công trên có sự đóng góp không nhỏ từ hàng ngàn guốc xích cao su, những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhưng giữ vai trò cực kỳ quan trọng.

Theo bài viết của Nhà máy Z175 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về công tác chuẩn bị diễu hành, diễu binh phục vụ nhiệm vụ A80, các guốc xích cao su này đều do Nhà máy Z175 chủ trì chế tạo.

img-3606.jpg
Guốc xích cao su do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chế tạo không chỉ sử dụng trên các mẫu khí tài hạng nặng mới mà cả khí tài thế hệ cũ. Ảnh: Trà Khánh.

Đây là giải pháp kỹ thuật giúp giảm rung, giảm ồn, bảo vệ mặt đường nhựa, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện và lực lượng tham gia luyện tập, diễu binh. Cũng như cho lễ diễu hành, diễu binh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9 sắp đến.

Cũng theo Nhà máy Z175 từ thiết kế, thử nghiệm đến sản xuất đều được triển khai với tiến độ khẩn trương, bài bản. Quá trình này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà máy Z175 và Z127, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

img-3204.jpg
Xe tăng T-54 cải tiến với xích guốc cao su. Ảnh: Trà Khánh.

Các mẫu guốc xích cao su do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chế tạo không chỉ sử dụng trên các mẫu khí tài hạng nặng mới mà cả khí tài cũ như: Xe tăng T54B cải tiến, T55, T62; Xe thiết giáp BMP-1, BMP-2, XCB-01 và pháo tự hành Su-122, Su-152.

528581232-788446190509187-4528301719185650246-n.jpg
Ảnh: Nhà máy Z175.
532647477-793187510035055-5014523436736927720-n.jpg
Không trực tiếp xuất hiện trong hàng quân hùng tráng, nhưng dấu ấn của cán bộ, công nhân kỹ thuật Nhà máy Z175 vẫn hiện hữu trong từng bánh xích, từng vòng lăn bền bỉ của khí tài. Ảnh: Nhà máy Z175.

Tại lễ diễu binh Quốc khánh 2/9, sẽ xuất hiện hàng chục xe tăng thiết giáp với nhiều chủng loại khác nhau, được trang bị hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, đảm nhiệm tác chiến đột kích trên bộ và đổ bộ đường biển đại diện cho các Quân, Binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, một số loại xe thiết giáp do Việt Nam tự sản xuất, đang được nghiệm thu và đưa vào huấn luyện tại các đơn vị trong toàn quân, cũng sẽ xuất hiện tại lễ diễu binh.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm. Khoảng 30.000 người tham gia sự kiện trọng đại này (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình sẽ dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố. Người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

