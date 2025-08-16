Hà Nội

Hơn 16.000 chiến sĩ tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2/9 trong mưa

Quân sự

Hơn 16.000 chiến sĩ tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2/9 trong mưa

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội và Công an cùng dàn khí tài hùng hậu tham gia tổng hợp hợp luyện diễu binh lần thứ tư bất chấp mưa to.

Trà Khánh
Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện lần thứ tư.
Buổi tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.
Ngoại thành Hà Nội mưa từ sáng sớm nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến buổi tổng hợp luyện. Các khối khi tiến qua lễ đài vẫn giữ đúng động tác cá nhân, đội hình hàng ngang, hàng dọc đã đều, đẹp, thống nhất.
Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang gồm 18 khối đứng và 43 khối đi.
Sau buổi tổng hợp luyện lần này, các khối diễu binh, diễu hành sẽ tham gia sơ duyệt và tổng duyệt tại quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho buổi lễ chính thức.
Sau những lần hợp luyện, rút kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện, màn thể hiện của các khối ngày càng được nâng cao.
Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa, nắng thất thường nhưng luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông - một trong hai khối nữ của Bộ Công an góp mặt trong lễ diễu binh
Các chiến sĩ thể hiện khí thế hùng tráng qua những bước chân đều tăm tắp.
Sau các khối đi bộ, các đoàn xe quân sự, công an lần lượt tiến qua lễ đài.
Khối xe, pháo quân sự đã thành thục ghép đội hình, chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành.
Trong khối cơ giới có có nhiều sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái (UAV), radar...
