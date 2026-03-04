Đàn bò hàng chục con 'tấn công' một cửa hàng thiết bị điện

Chín con bò đã tự đi vào một cửa hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, như đã trốn thoát từ đâu đó. Không có con nào bị thương, chỉ có thiệt hại về tài sản.

Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc những con bò bỏ trốn vào một cửa hàng ở quận Kozluk, thành phố Batman, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2.

Video: Shutterstock

Vụ việc xảy ra trên đường Hastane, khi những con bò trốn thoát khỏi chủ của chúng chạy vào một cửa hàng bán đồ gia dụng. Những con vật này đi lang thang bên trong một lúc, gây hư hại cho một số thiết bị.

Hình ảnh an ninh cho thấy những con bò chạy vào cửa hàng lần lượt từng con một, trong khi những người bán hàng cố gắng đuổi chúng ra ngoài. Trong quá trình đó, một số mặt hàng đã bị đổ trước khi những con bò cuối cùng rời khỏi cửa hàng.

Chủ cửa hàng Masuk Baltas cho biết chín con bò đã vào cửa hàng sau khi va chạm với một người phụ nữ trên đường, làm hư hại một số mặt hàng. Ông nói thêm rằng họ đã ngay lập tức thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan. "Rất may, các nhà chức trách đã nhanh chóng tìm thấy và bắt giữ được những con vật này", ông Baltas nói.

"Chín con bò mất kiểm soát ở giữa chợ đã húc vào một người phụ nữ ở lối vào cửa hàng của chúng tôi rồi xông vào bên trong. Sau khi làm đảo lộn mọi thứ và gây thiệt hại, chúng lại đi ra ngoài. Chúng tôi đã thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan, và rất may là họ đã tìm thấy và bắt được những con vật này trong thời gian ngắn. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra. sự cố. May mắn thay, chúng tôi không bị thiệt hại lớn, nhưng nó có thể dẫn đến thiệt hại lớn hơn nhiều. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai bị tổn hại đến tính mạng hoặc tài sản, và chúng tôi yêu cầu các biện pháp được thực hiện về vấn đề này."