Hà Nội

Video

Đàn bò chạy loạn trên cao tốc vì rơi khỏi xe tải

Đàn bò xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, dẫn đến nhiều vụ va chạm.

Trường Hân t/h

Khoảng 19h56p ngày 4/2, tại km191 trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, một xe tải chở hơn 10 con bò lưu thông theo hướng Khánh Hòa – TP.HCM bất ngờ bật tung cửa thùng phía sau khiến đàn bò rơi xuống mặt đường rồi chạy tán loạn, thông tin trên VOV.

Sự việc xảy ra bất ngờ trong điều kiện ban đêm khiến nhiều tài xế không kịp xử lý, buộc phải phanh gấp, đánh lái tránh đàn bò hoặc tấp nhanh vào làn dừng khẩn cấp. Giao thông qua khu vực này bị rối loạn trong một thời gian ngắn.

Rất may, các vụ việc không gây thương vong về người, song hai con bò bị tông chết, nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh đàn bò chạy tán loạn trên cao tốc. Clip: MXH

Theo người dân sinh sống dọc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đến sáng 5/2, hai con bò bị ô tô tông chết đã được đưa vào lề đường, nhiều con bò khác vẫn chưa được tìm thấy.

#cao tốc #bò chạy loạn #giao thông #tai nạn #Vĩnh Hảo #Phan Thiết

