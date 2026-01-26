Trăn khổng lồ bò vào chùa, siết chặt một nhà sư đến bất tỉnh

Khoảnh khắc kinh hoàng khi thầy tu gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đáng kinh ngạc, con trăn 4 mét đã quấn quanh cổ ông và siết chặt.

Một vị sư 62 tuổi ở tỉnh Samut Prakan, miền trung Thái Lan, đã bị một con trăn gấm lớn tấn công khi đang dọn dẹp chùa. Ông bị cắn ngay tại chỗ và con trăn quấn chặt quanh cổ và thân thể. Ông lập tức kêu cứu các vị sư khác rồi ngất xỉu, suýt chút nữa đã gặp phải tai nạn thương tâm, theo Guangming.com.

Video: RTL

Vụ việc thương tâm xảy ra lúc 7h30p sáng thứ Sáu tại chùa Wat Mok, xã Trat, huyện Phra Padang, tỉnh Samut Prakan. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã phối hợp lập tức với đội cứu hộ thành phố Padang và các tình nguyện viên từ một tổ chức từ thiện để nhanh chóng đến hiện trường.

Sư Witi, 62 tuổi, gắng sức chạy đến phòng của trụ trì để cầu cứu, rồi nhanh chóng gục xuống đất. Ông bị một vết thương sâu, chảy máu ở cổ tay phải do trăn gây ra, và con trăn vẫn đang quấn chặt quanh cổ và phần thân trên của ông; tình trạng của ông vô cùng nguy kịch. Các sư và tín đồ khác nhanh chóng hợp sức kéo con trăn ra và cứu sống sư Witi.

Các phép đo sau đó cho thấy con trăn dài hơn 3 mét và nặng khoảng 15 kg, sở hữu sức tấn công cực mạnh. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa Witi đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp; trên đường đi, ông dần dần tỉnh lại và có thể phản ứng bằng một vài từ đơn giản.

Ông Phish, một tín đồ 71 tuổi, cho biết ông đã thấy Witi cố gắng bò về phía mình để cầu cứu, tay trái nắm chặt đầu con trăn. Ông tin rằng Witi đã bị mắc kẹt quá lâu và gục ngã vì kiệt sức.

Sau này Witi nhớ lại rằng khi đang dọn dẹp trong chùa, ông phát hiện một con trăn lớn cuộn tròn gần tường. Không suy nghĩ nhiều, ông vươn tay ra và tóm lấy phần giữa thân con rắn. Bất ngờ thay, con trăn nhanh chóng quay lại và cắn vào cổ tay ông, rồi quấn quanh người ông, khiến ông gần như không thở được. Ông vội vã cố gắng bò đến chỗ ở của trụ trì để cầu cứu.

Các đơn vị cứu hộ nhắc nhở người dân rằng nếu bắt gặp rắn, họ nên báo ngay cho các chuyên gia để xử lý và không nên tự ý bắt giữ để tránh tai nạn.