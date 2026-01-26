Hà Nội

Video

Trăn khổng lồ bò vào chùa, siết chặt một nhà sư đến bất tỉnh

Khoảnh khắc kinh hoàng khi thầy tu gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đáng kinh ngạc, con trăn 4 mét đã quấn quanh cổ ông và siết chặt.

Trường Hân dịch

Một vị sư 62 tuổi ở tỉnh Samut Prakan, miền trung Thái Lan, đã bị một con trăn gấm lớn tấn công khi đang dọn dẹp chùa. Ông bị cắn ngay tại chỗ và con trăn quấn chặt quanh cổ và thân thể. Ông lập tức kêu cứu các vị sư khác rồi ngất xỉu, suýt chút nữa đã gặp phải tai nạn thương tâm, theo Guangming.com.

Video: RTL

Vụ việc thương tâm xảy ra lúc 7h30p sáng thứ Sáu tại chùa Wat Mok, xã Trat, huyện Phra Padang, tỉnh Samut Prakan. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương đã phối hợp lập tức với đội cứu hộ thành phố Padang và các tình nguyện viên từ một tổ chức từ thiện để nhanh chóng đến hiện trường.

Sư Witi, 62 tuổi, gắng sức chạy đến phòng của trụ trì để cầu cứu, rồi nhanh chóng gục xuống đất. Ông bị một vết thương sâu, chảy máu ở cổ tay phải do trăn gây ra, và con trăn vẫn đang quấn chặt quanh cổ và phần thân trên của ông; tình trạng của ông vô cùng nguy kịch. Các sư và tín đồ khác nhanh chóng hợp sức kéo con trăn ra và cứu sống sư Witi.

Các phép đo sau đó cho thấy con trăn dài hơn 3 mét và nặng khoảng 15 kg, sở hữu sức tấn công cực mạnh. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa Witi đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp; trên đường đi, ông dần dần tỉnh lại và có thể phản ứng bằng một vài từ đơn giản.

Ông Phish, một tín đồ 71 tuổi, cho biết ông đã thấy Witi cố gắng bò về phía mình để cầu cứu, tay trái nắm chặt đầu con trăn. Ông tin rằng Witi đã bị mắc kẹt quá lâu và gục ngã vì kiệt sức.

Sau này Witi nhớ lại rằng khi đang dọn dẹp trong chùa, ông phát hiện một con trăn lớn cuộn tròn gần tường. Không suy nghĩ nhiều, ông vươn tay ra và tóm lấy phần giữa thân con rắn. Bất ngờ thay, con trăn nhanh chóng quay lại và cắn vào cổ tay ông, rồi quấn quanh người ông, khiến ông gần như không thở được. Ông vội vã cố gắng bò đến chỗ ở của trụ trì để cầu cứu.

Các đơn vị cứu hộ nhắc nhở người dân rằng nếu bắt gặp rắn, họ nên báo ngay cho các chuyên gia để xử lý và không nên tự ý bắt giữ để tránh tai nạn.

Người đàn ông tay không bắt gọn trăn 'khủng" dưới mương nước

Một con trăn được tìm thấy trong cống thoát nước. Người đàn ông đã bắt được nó bằng tay không, gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Mưa lớn gần đây ở Malaysia đã gây ra lũ lụt ở nhiều khu vực, khiến trăn xâm nhập vào khu vực đô thị. Một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng tay không kéo một con trăn khổng lồ ra khỏi mương đã lan truyền trên mạng, gây ra nhiều tranh cãi.

Theo báo cáo của Oriental Daily News, dựa trên video được cư dân mạng @norhalinisera tải lên nền tảng mạng xã hội TikTok, vụ việc xảy ra vào ngày 25/11 tại một cống thoát nước ven đường ở Kampung Pagga, Kangar, Perlis.

Biểu diễn với trăn trong đám cưới, nữ nghệ sĩ bị cắn thẳng vào mặt

Một nữ nghệ sĩ đã bị con trăn “táp” thẳng vào mặt khi đang biểu diễn trong đám cưới khiến nhiều người hoảng loạn...

Camera hiện trường đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn vào ngày 12/9 (giờ địa phương) vừa qua trong một buổi biểu diễn đám cưới ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trích xuất camera cho thấy, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đã xảy ra trong tiệc cưới. Nữ nghệ sĩ đang trình diễn màn “hôn rắn” với một con trăn thì sự cố xảy ra.

Người đàn ông bị trăn khổng lồ nuốt chửng khi đang chăn gà

Một người đàn ông 61 tuổi ở Indonesia được phát hiện đã chết bên trong bụng một con trăn khổng lồ dài gần 8,5 mét.

Nạn nhân, ông La Noti, 61 tuổi, được cho là đã bị tấn công vào sáng 4/7 khi đang chăn dắt gia súc và cho gà ăn tại Đông Nam Sulawesi.

Theo thông tin ban đầu, ông La Noti bị con trăn tấn công khi ông đang cho gà ăn. Khi không thấy ông trở về nhà, gia đình lập tức lo lắng và báo tin cho lực lượng chức năng. Người dân địa phương cũng đã tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

