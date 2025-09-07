Hà Nội

Thế giới

Đâm dao ở Australia, hai bé trai thiệt mạng

Hai bé trai thiệt mạng trong vụ đâm dao ở phía tây Melbourne, Australia. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một người bị thương nghiêm trọng ở Cobblebank, cách trung tâm Melbourne 34 km về phía tây, vào khoảng 20 giờ tối 6/9 (giờ địa phương).

Cảnh sát cho biết, khi tới hiện trường, họ phát hiện một bé trai 12 tuổi bị thương nặng. Bé trai được sơ cứu nhưng đã tử vong tại chỗ.

Một lúc sau, cảnh sát tìm thấy một bé trai 15 tuổi trên con phố gần đó. Do vết thương quá nặng, nạn nhân cũng đã tử vong.

dao.png
Một nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao tối 6/9. Ảnh: ABC News.

Hoàn cảnh xung quanh cái chết của hai bé trai đang được điều tra và cảnh sát tin rằng chúng có liên quan đến nhau.

Elbilo Akueng, cha của thiếu niên 15 tuổi, cho biết ông đã vội vã từ chỗ làm trở về sau khi biết tin.

"Nhiều thảm kịch đã xảy ra tại cộng đồng. Tôi kêu gọi cảnh sát hãy đưa ra câu trả lời cho chúng tôi", Elbilo nói.

dao1.png
Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: ABC News.

Cảnh sát đã phong tỏa các con phố ngoại ô ở Cobblebank để phục vụ điều tra. Theo các nhà chức trách, đây là một vụ tấn công có chủ đích.

"Chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy cung cấp cho cảnh sát", giới chức cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng ở Mỹ

Nguồn video: Daily Mail
