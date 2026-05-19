Phát hiện bất ngờ: Thiên hà XMMVID12075 không hề quay

Một thiên hà khổng lồ hình thành chưa đầy 2 tỷ năm sau Vụ Nổ Big Bang đã khiến các nhà thiên văn học bối rối vì nó không hề có dấu hiệu quay.

Mới đây, các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra một thiên hà bất thường trong vũ trụ, nó dường như không chuyển động.

Các nhà nghiên cứu cho biết, thông thường người ta cho rằng các thiên hà bắt đầu quay khi hình thành, được thúc đẩy bởi trọng lực và dòng khí năng lượng cao luân chuyển. Nhưng thiên hà xa xôi này, XMMVID12075, không cho thấy dấu hiệu nào của chuyển động này, khiến nó trở thành một phát hiện bất ngờ.

Tác giả chính của nghiên cứu, Ben Forest, một nhà khoa học nghiên cứu tại Khoa Vật lý và Thiên văn học thuộc Đại học California cho biết: “Đặc biệt, thiên hà này không hề có dấu hiệu quay, điều này vừa đáng ngạc nhiên vừa rất thú vị”.

Vốn dĩ, các mô hình hình thành thiên hà hiện có cho thấy các thiên hà trẻ tự quay khi tích lũy vật chất. Tuy nhiên, qua hàng tỷ năm, các vụ sáp nhập lặp đi lặp lại giữa các thiên hà có thể làm gián đoạn hoặc phần nào chống lại chuyển động quay này. Quá trình này được cho là diễn ra trong một khoảng thời gian cực kỳ dài. Vì vậy, các nhà thiên văn học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng thiên hà XMMVID12075 có những đặc điểm ngừng quay này đã tồn tại khi vũ trụ mới chỉ chưa đầy 2 tỷ năm tuổi.

Ngoài ra, những quan sát ban đầu cho thấy thiên hà XMMVID12075 đã rất lớn vào thời điểm sơ khai, chứa số lượng sao nhiều gấp nhiều lần so với Dải Ngân hà. Tuy nhiên, thiên hà này phần lớn đã ngừng sản sinh ra sao mới, khiến nó trở thành mục tiêu rất hấp dẫn cho các quan sát tiếp theo.