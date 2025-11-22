Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đã tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Thi thể tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn mất tích ở xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn 30 km.

Hạo Nhiên

Tối 22/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Đakrông.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17/11, tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo BKS 75H-00713, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

mo-rong-pham-vi-tim-kiem-tai-xe-o-to-dau-keo-bi-nuoc-cuon-troi-mat-tich-o-quang-tri-3-17635114533641293867424.jpg
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tài xế ô tô đầu kéo.

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay), dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, hơn 100 người thuộc các lực lượng, gồm: Biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ, các đội tình nguyện cùng người dân các xã La Lay, Đakrông và Tà Rụt đã tìm kiếm dọc sông, trong điều kiện nước cuồn cuộn, nhiều đoạn sạt lở sâu.

Đến 17h ngày 22/11, thi thể tài xế Nguyễn Văn Th. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 32 km, thuộc địa phận thôn Pa Hy, xã Đakrông.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh:

(Nguồn: VTV1)
#Tài xế #xe đầu kéo #lũ cuốn trôi #mất tích #tìm thấy #thi thể

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích do lật thuyền ở Quảng Trị

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể ông Phạm Hồng (SN 1961, trú ở Cồn Sẻ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị) cách hiện trường gặp nạn không xa.

Trước đó, chiều 19/11, vợ chồng ông Hồng đang thả lưới trên sông Gianh, đoạn qua phường Bắc Gianh thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm thuyền. Người vợ may mắn bơi được vào bờ, còn ông Hồng mất tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lũ miền Trung - Tây Nguyên làm 55 người chết, thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung - Tây Nguyên khiến 55 người chết, 13 người mất tích và thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ hơn 8.980 tỉ đồng.

Tính đến 6h ngày 22/11, theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tại các địa phương cho thấy, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 68 người chết, mất tích; trong đó 55 người chết và 13 người mất tích. Ước thiệt hại ban đầu hơn 8.980 tỷ đồng.

z7250211380412-4be2b790812b083f21f1dcaf72fd1e12.jpg
Mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới