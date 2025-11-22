Đã tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Thi thể tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn mất tích ở xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn 30 km.

Tối 22/11, thông tin từ UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Đakrông.

Trước đó, khoảng 12h ngày 17/11, tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo BKS 75H-00713, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tài xế ô tô đầu kéo.

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay), dẫn đến cả người và phương tiện bị dòng lũ dữ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, hơn 100 người thuộc các lực lượng, gồm: Biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ, các đội tình nguyện cùng người dân các xã La Lay, Đakrông và Tà Rụt đã tìm kiếm dọc sông, trong điều kiện nước cuồn cuộn, nhiều đoạn sạt lở sâu.

Đến 17h ngày 22/11, thi thể tài xế Nguyễn Văn Th. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 32 km, thuộc địa phận thôn Pa Hy, xã Đakrông.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh: