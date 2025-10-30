Đà Nẵng: 4 trong số 8 nạn nhân ngạt khí tử vong

Sáng nay, một vụ tai nạn nghi do ngạt khí xảy ra tại thành phố Đà Nẵng làm 8 người bất tỉnh. Đến chiều nay, 4 trong số 8 nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, tối 27/10, gia đình ông Nguyễn Quang L. (SN1989, trú thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây) sống trong vùng ngập lụt bị mất điện nên chạy máy phát điện để sử dụng.

Vượt lũ đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Sáng 28/10, người thân liên lạc cho gia đình không được nên báo cơ quan chức năng. Khoảng 10h45 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Điện Bàn Tây đã đến nhà ông L. để kiểm tra.

Khi mở cửa, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 4 người lớn và 4 trẻ em bị bất tỉnh, nguy kịch. Tất cả các nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu để sơ cứu ban đầu. 8 nạn nhân bị suy hô hấp nặng, nguy kịch, cần cấp cứu tích cực.

Do tình trạng nguy kịch nên ngay sau đó, lực lượng lực lượng vũ trang thành phố phối hợp cùng địa phương nhanh chóng vận chuyển 8 nạn nhân lên các bệnh viện tuyến trên. Đến chiều nay (28/10), 4 trong số 8 nạn nhân đã tử vong. Những nạn nhân còn lại đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện 600 giường Đà Nẵng. Theo nhận định ban đầu, khả năng cao các nạn nhân bị ngạt khí trong điều kiện phòng đóng kín, có sử dụng máy phát điện dẫn đến thiếu oxy.

4 trong số 8 nạn nhân không qua khỏi

Danh tính 4 nạn nhân đã tử vong gồm bà Nguyễn Thị T (sinh năm 1950, mẹ ông L), Nguyễn Thị Thanh X (sinh năm 2006), Nguyễn Thị Thanh Th (sinh năm 2011, con gái ông L), Nguyễn Quang Tr (sinh năm 2020, con trai ông L). 4 người đang tiếp tục được cấp cứu điều trị gồm ông L, bà Phan Thị Tú Tr (sinh năm 1992, vợ ông L) cùng 2 con gái ông L là Nguyễn Thị Thanh Tr (sinh năm 2014) và Nguyễn Thị Thanh Th (sinh năm 2017).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra; đồng thời khuyến cáo người dân vùng lũ cần cẩn trọng khi sử dụng máy phát điện trong những ngày mưa lũ.

Ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng thông tin: “Chính quyền địa phương đang làm việc với gia đình nạn nhân. Chúng tôi đang thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình của các nạn nhân còn đang cấp cứu. Đối với các nạn nhân đã tử vong, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ gia đình lo hậu sự”.