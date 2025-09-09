Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị tuyên án 1 năm tù

Theo Bangkok Post, Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 9/9 đã ra phán quyết, tuyên án 1 năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post.

The Guardian đưa tin, Tòa án nhấn mạnh rằng ông Thaksin đã không chấp hành đúng bản án được tuyên vào năm 2023 khi ông trở về nước. Được biết, sau khi về nước khi đó, ông Thaksin chỉ bị giam giữ trong chưa đầy 24 giờ rồi được chuyển đến khu VIP của một bệnh viện vì lý do sức khỏe, nơi ông ở lại trong 6 tháng trước khi được trả tự do.

"Việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện là trái pháp luật. Bị cáo biết rằng bệnh tình của mình không phải là vấn đề cấp bách và việc ở lại bệnh viện không thể được tính là án tù", Thẩm phán Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố.

"Tòa án sẽ ban hành lệnh bắt giữ và một quan chức nhà tù sẽ đưa ông ấy đi", Thẩm phán cho biết.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, cựu Thủ tướng Thaksin cho biết ông chấp nhận phán quyết của tòa.

