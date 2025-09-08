[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chính thức nhậm chức vào ngày 7/9/2025.
'Hot girl Hà thành' Mẫn Tiên (tên thật Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) nhận nhiều lời khen với diện mạo mới sau khi thực hiện phẫu thuật nâng ngực.
Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại Israel đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Ông Kirill Dmitriev, Trợ lý của Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế quốc tế, cho biết nỗ lực ngoại giao của ông Putin và ông Trump có thể ngăn Thế chiến III.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" cho Hamas, yêu cầu họ chấp nhận các điều khoản nhằm chấm dứt xung đột.
Tay súng nã đạn vào nhóm người đang ăn uống ở sân một quán bar tại Texas, Mỹ, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Nhiếp ảnh gia Charles H. Traub đã ghé thăm đất nước Italy vào thập niên 1980 và ghi lại những bức ảnh phần nào hé lộ cuộc sống của người dân nơi đây.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương trong vụ sập tòa nhà nơi diễn ra buổi cầu nguyện trên đảo Java, Indonesia.
Ủy viên cứu trợ Punjab Nabil Javed cho biết, lũ trên các sông Ravi, Sutlej và Chenab đã buộc hơn hai triệu người dân ở Pakistan phải rời bỏ nhà cửa.
Theo Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã công bố ý định từ chức để tránh gây chia rẽ thêm trong Đảng Dân chủ Tự do.
Hai bé trai thiệt mạng trong vụ đâm dao ở phía tây Melbourne, Australia. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ nối lại đàm phán ngay khi Mỹ sẵn sàng đối thoại dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.
Khi đang lướt sóng cùng bạn bè ở ngoài khơi bãi biển Sydney ở Australia, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã bị cá mập tấn công và tử vong.
Ít nhất 58 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel tại Dải Gaza.
Thi thể bé gái 6 tuổi mất tích trước đó đã được tìm thấy trong một bao tải dưới giếng tại một ngôi làng ở Ấn Độ.
Sau khi nổ súng làm hai cảnh sát thiệt mạng và một người khác bị thương, tay súng này đã bỏ trốn vào rừng.
Những bức ảnh về Leningrad (nay là St Petersburg) được Yevgeny Zlobin, diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu, ghi lại khi ông đến thành phố này vào những năm 1950.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây ký một sắc lệnh hành pháp, trong đó chỉ đạo đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bihar, Ấn Độ, khiến 5 doanh nhân trên một chiếc ô tô tử vong.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố "cổng địa ngục" đang mở ra ở Gaza khi quân đội nước này phá hủy một tòa tháp cao tầng tại thành phố lớn nhất dải đất này.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán.