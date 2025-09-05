Hà Nội

Thế giới

Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm tân Thủ tướng Thái Lan

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, được bầu làm Thủ tướng mới của Thái Lan sau khi hội đủ số phiếu ủng hộ từ Quốc hội. 

An An (Theo AJ)

Theo Al Jazeera ngày 5/9, ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, được bầu làm tân Thủ tướng Thái Lan sau khi nhận được 311 phiếu bầu, cao hơn nhiều so với con số 247 phiếu cần thiết, trong cuộc bầu cử tại Quốc hội hôm nay.

Được biết, đối thủ của ông Anutin là Chaikasem Nitisiri, ứng cử viên của Đảng Pheu Thai, chỉ nhận được 152 phiếu bầu.

thailan1.png
Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm tân Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: China Daily.

Ông Anutin và nội các của ông dự kiến sẽ nhậm chức trong vài ngày tới.

Trước đó, ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra với lý do bà vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ liên quan đến cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6/2025.

Tối 3/9, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha thông báo Hạ viện Thái Lan sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chọn Thủ tướng mới vào ngày 5/9.

Thông báo này được đưa ra sau khi Hội đồng Cơ mật được cho là đã trả lại dự thảo sắc lệnh hoàng gia giải tán Hạ viện do quyền Thủ tướng lâm thời Phumtham Wechayachai đệ trình, với lý do lo ngại về thủ tục và pháp lý.

