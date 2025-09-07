Hà Nội

Thế giới

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chính thức nhậm chức

Ông Anutin Charnvirakul chính thức nhậm chức Thủ tướng Thái Lan vào ngày 7/9.

An An (Theo THX)

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thư ký Hạ viện Arpath Sukhanunth thông báo rằng Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn ông Anutin Charnvirakul làm tân Thủ tướng Thái Lan vào ngày 7/9.

Trong buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Đảng Bhumjaithai, Tổng thư ký Hạ viện Arpath đọc sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm ông Anutin làm Thủ tướng sau khi ông nhận được sự ủng hộ đa số trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm 5/9.

thailan1.png
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Bangkok Post.

Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin cam kết Chính phủ mới của ông sẽ làm việc kiên định và không mệt mỏi để giúp Thái Lan nhanh chóng vượt qua các cuộc khủng hoảng hiện tại, bất chấp một số hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ông Anutin cho biết Chính phủ sẽ tích cực thúc đẩy tính minh bạch và đẩy nhanh các thủ tục pháp lý khi cần thiết, đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống tư pháp phải hoạt động độc lập, theo các cơ chế được nêu trong Hiến pháp và luật pháp liên quan.

"Chính phủ của tôi đặt mục tiêu sửa đổi Hiến pháp, mở đường cho việc soạn thảo hiến chương mới thông qua quy trình pháp lý theo quy định", ông nói, khẳng định ý định giải tán Quốc hội trong khung thời gian đã thỏa thuận là 4 tháng sau khi nhậm chức.

Thủ tướng Anutin bày tỏ sự tin tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ, đồng thời tuyên bố mục tiêu là đặt nền tảng vững chắc cho Chính phủ tiếp theo xây dựng, đảm bảo phúc lợi, sự ổn định và thịnh vượng lâu dài cho người dân.

