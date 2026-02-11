Tổng thống Colombia Gustavo Petro thoát âm mưu ám sát

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã thoát khỏi một vụ ám sát sau nhiều tháng cảnh báo về âm mưu được cho là do trùm buôn ma túy dàn dựng nhằm tấn công ông.

TRT World dẫn lời Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết, chiếc máy bay chở ông đã không hạ cánh xuống điểm đến dự kiến trên bờ biển Caribe vào tối 9/2, vì lo ngại sẽ bị tấn công.

"Chúng tôi đã đến một địa điểm khác dự định ban đầu và thoát chết trong gang tấc", Tổng thống Petro nói.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: AP.

Phát biểu của ông Petro được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Các trùm buôn ma túy và chỉ huy của nhóm vũ trang tại Colombia bị cáo buộc đứng sau âm mưu ám sát.

Tổng thống Petro tuyên bố rằng một nhóm tội phạm buôn ma túy có ý định ám sát ông kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 8/2022.

Ông Petro, vị Tổng thống cánh tả đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này, cho biết thêm ông từng bị ám sát hụt vào năm 2024.

Phát biểu tại Đại sứ quán Colombia ở thủ đô Washington DC (Mỹ) hồi đầu tháng này, ông Petro mô tả thời điểm hiện tại là một thời điểm khó khăn đối với cả Colombia và nước láng giềng Venezuela. Ông cho rằng căng thẳng khu vực và sự thay đổi liên minh đã ảnh hưởng đến bầu không khí chính trị.

Tổng thống Petro đã đề xuất làm mới quan hệ đối tác giữa Mỹ và Colombia thông qua hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chống lại các mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động dọc biên giới Colombia-Venezuela.

Ông Petro cũng đề xuất mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng sạch có thể cung cấp điện cho toàn khu vực, lập luận rằng sự hợp tác như vậy có thể ổn định quan hệ (Colombia-Venezuela) đồng thời hỗ trợ phục hồi kinh tế ở cả hai bên biên giới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Làm rõ động cơ vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo hồi tháng 7/2022