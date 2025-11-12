Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông 60 tuổi bị điện giật ngưng tim khi đang sửa mái nhà

Bị điện giật bất tỉnh khi đang sửa mái nhà, người đàn ông được gia đình nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Bình Nguyên

Ngày 12/11, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) thông tin, người đàn ông bị điện giật ngưng tim, ngưng thở đã qua cơn nguy kịch sau khi được các bác sĩ kịp thời cứu chữa.

Trước đó, vào sáng 8/11, bệnh nhân N.M.T. (60 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TP HCM) lên mái nhà để sửa nhà thì bị điện giật. Ông được người nhà phát hiện, tổ chức sơ cứu tại hiện trường và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Bệnh nhân được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã cấp cứu kịp thời, giành lại sự sống/ Ảnh SGGP
Ngay khi tiếp nhận, các y, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện, tiêm Adrenaline, đặt nội khí quản…

Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, huyết áp cải thiện và có phản ứng kích thích. Bệnh nhân được thở máy, dùng thuốc an thần và chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc theo dõi. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được rút nội khí quản.

Bác sĩ Phạm Lương Tri cho biết, người bị điện giật có thể ngừng tuần hoàn trong tích tắc, nguy cơ tử vong rất cao. Với các trường hợp bị điện giật gây ngưng tim, ngưng thở thì thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn.

Khoảnh khắc các y bác sĩ bệnh viện tiến hành hồi sức tích cực cứu sống bệnh nhân. Ảnh BVCC/Nguồn vietnamnet

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xảy ra điện giật, người xung quanh cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, không chạm trực tiếp vào nạn nhân, gọi cấp cứu 115 và kiểm tra phản ứng. Nếu nạn nhân ngừng thở, không còn mạch, người có kỹ năng có thể tiến hành ép tim, hô hấp nhân tạo. Với trường hợp còn tỉnh, nên để nạn nhân nằm yên, giữ ấm và theo dõi cho đến khi nhân viên y tế đến. Đặc biệt lưu ý, không đổ nước lên người nạn nhân và tránh di chuyển nếu nghi ngờ chấn thương cột sống.

