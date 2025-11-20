Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bệnh nhân 19 tuổi ở TP HCM bị sốc nặng do sốt xuất huyết

Bệnh nhân 19 tuổi mắc sốt xuất huyết nặng, trải qua nhiều lần sốc, được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời tại bệnh viện.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu vừa cứu sống cô gái trẻ 19 tuổi ở Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh bị sốt xuất huyết nặng, liên tiếp ba lần tái sốc trong hơn 24 giờ.

Cô gái là N.N.V.A., nhập viện ngày thứ 4 của bệnh, tình trạng mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục. Trước đó một ngày, bệnh nhân đã được chẩn đoán sốt xuất huyết. Bệnh nhân có tiền sử béo phì (BMI 28) - yếu tố nguy cơ khiến bệnh dễ chuyển nặng hơn.

Khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân tụt huyết áp, được xác định sốc sốt xuất huyết ngày thứ 4. Sau hồi sức ban đầu, người bệnh được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi sát.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Ảnh: BVCC/Nguồn PLO

Dù được điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế nhưng bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh, rơi vào tình trạng tái sốc ba lần trong 2 ngày, thời điểm theo nhiều bác sĩ chỉ cần chậm vài phút có thể mất đi cơ hội cứu sống người bệnh.

Các đợt tái sốc gây tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều, dẫn tới xẹp phổi, hạ albumin máu và rối loạn điện giải nặng.

Trước diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn cấp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh để thống nhất hướng xử trí. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục. Nhờ can thiệp tích cực, bệnh nhân dần ổn định, thoát khỏi nguy kịch và đã được xuất viện.

Theo BS.CKI Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sốt xuất huyết có thể trở nặng rất nhanh, đặc biệt từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 và ở những người có yếu tố nguy cơ. Khi có dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ sốc và tái sốc.

Các bác sĩ khuyến cáo, câu chuyện thoát chết của cô gái trẻ không phải là trường hợp đơn lẻ mà phản ánh một thực tế là dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, bất thường và đòi hỏi một tinh thần cảnh giác cao hơn trong cộng đồng.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue gây nên, có 4 chủng (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4). Virus truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Muỗi Aedes aegypti là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu.

Giai đoạn nguy hiểm (khi hết sốt): Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất, dù không sốt hoặc sốt giảm, người bệnh có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng.

Hiện chưa có thuốc đặc trị, chủ yếu là điều trị triệu chứng; Khi bệnh nhân sốt chỉ dùng paracetamol (acetaminophen) để hạ sốt. Tuyệt đối không dùng aspirin hoặc ibuprofen vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

#sốc nặng #sốt xuất huyết #Bệnh nhân 19 tuổi #3 lần tái sốc #TP HCM #cứu sống

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận 432 ca sốt xuất huyết, giảm nhẹ so với tuần trước

Hà Nội ghi nhận 432 ca sốt xuất huyết, 116 ca tay chân miệng và 8 ca sởi trong tuần qua.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 7/11 đến 14/11), toàn thành phố ghi nhận 432 ca sốt xuất huyết tại 90 phường, xã; không có ca tử vong, giảm 51 ca so với tuần trước. Lũy tích năm 2025 có 5.304 ca, không có ca tử vong, giảm 21% so với cùng kỳ 2024.

Trong tuần có 14 ổ dịch mới, giảm so với 19 ổ dịch tuần trước; hiện còn 20 ổ dịch đang hoạt động.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đồng Nai ghi nhận hơn 20.600 ca sốt xuất huyết từ đầu năm, tăng gần 150%

Tỉnh Đồng Nai ghi nhận hơn 20,6 nghìn ca sốt xuất huyết, tăng gần 150%, với nhiều ổ dịch, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan rộng do thời tiết.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay (tuần 44), tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận hơn 20,6 ngàn ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 12,4 ngàn ca so với cùng kỳ năm 2024 (8.285 ca). Như vậy số ca sốt xuất huyết ở Đồng Nai đã tăng gần 150% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, trong số các ca mắc, có 9.789 ca là trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm gần một nửa tổng số ca bệnh. Toàn tỉnh đã ghi nhận 6 ca tử vong (tăng 2 ca so với cùng kỳ), trong đó 3 trường hợp là trẻ em. Số ổ dịch cũng tăng gấp đôi, đạt hơn 5.600 điểm, chủ yếu ở các khu vực đông dân cư. Các xã, phường có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao là Long Thành, Đồng Phú, Trảng Dài, Trảng Bom, Tân Phú, Tân Triều...

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận thêm gần 500 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Trong tuần qua (từ ngày 24/10- 31/10), Hà Nội ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết tại 99 phường, xã, tăng 94 ca so với tuần trước.

Ngày 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội thông tin trong tuần qua (từ ngày 24-31/10), toàn thành phố ghi nhận 486 ca mắc sốt xuất huyết tại 99 phường, xã; tăng 94 ca so với tuần trước.

Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.388 ca mắc sốt xuất huyết; số mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024, bệnh nhân ghi nhận tại 125 phường, xã.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới