Bệnh nhân 19 tuổi ở TP HCM bị sốc nặng do sốt xuất huyết

Bệnh nhân 19 tuổi mắc sốt xuất huyết nặng, trải qua nhiều lần sốc, được cứu sống nhờ can thiệp kịp thời tại bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu vừa cứu sống cô gái trẻ 19 tuổi ở Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh bị sốt xuất huyết nặng, liên tiếp ba lần tái sốc trong hơn 24 giờ.

Cô gái là N.N.V.A., nhập viện ngày thứ 4 của bệnh, tình trạng mệt nhiều, đau bụng và nôn ói liên tục. Trước đó một ngày, bệnh nhân đã được chẩn đoán sốt xuất huyết. Bệnh nhân có tiền sử béo phì (BMI 28) - yếu tố nguy cơ khiến bệnh dễ chuyển nặng hơn.

Khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân tụt huyết áp, được xác định sốc sốt xuất huyết ngày thứ 4. Sau hồi sức ban đầu, người bệnh được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi sát.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Ảnh: BVCC/Nguồn PLO

Dù được điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế nhưng bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh, rơi vào tình trạng tái sốc ba lần trong 2 ngày, thời điểm theo nhiều bác sĩ chỉ cần chậm vài phút có thể mất đi cơ hội cứu sống người bệnh.

Các đợt tái sốc gây tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi phải lượng nhiều, dẫn tới xẹp phổi, hạ albumin máu và rối loạn điện giải nặng.

Trước diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã hội chẩn khẩn cấp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh để thống nhất hướng xử trí. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, bù canxi, điều chỉnh rối loạn điện giải và theo dõi huyết động liên tục. Nhờ can thiệp tích cực, bệnh nhân dần ổn định, thoát khỏi nguy kịch và đã được xuất viện.

Theo BS.CKI Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sốt xuất huyết có thể trở nặng rất nhanh, đặc biệt từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 và ở những người có yếu tố nguy cơ. Khi có dấu hiệu cảnh báo như nôn nhiều, đau bụng, lừ đừ, khó thở, tay chân lạnh hoặc sốt kéo dài, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ sốc và tái sốc.

Các bác sĩ khuyến cáo, câu chuyện thoát chết của cô gái trẻ không phải là trường hợp đơn lẻ mà phản ánh một thực tế là dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, bất thường và đòi hỏi một tinh thần cảnh giác cao hơn trong cộng đồng.