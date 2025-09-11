Hà Nội

Cứu người đàn ông hôn mê do hạ đường huyết giữa đêm

Khi phát hiện người hôn mê do hạ đường huyết, cần đặt bệnh nhân nằm nghiêng an toàn, không cho uống nước đường qua miệng, tránh nguy cơ sặc xâm nhập đường thở.

Thúy Nga

Ông HKC, 58 tuổi, trú tại xã Đồng Lương (Phú Thọ), có tiền sử đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tăng huyết áp, sống một mình trong căn nhà nhỏ. Chiều ngày 8/9/2025, ông thấy mệt mỏi, không ăn uống được nên lên giường nghỉ.

Đến khoảng 0h30 ngày 9/9/2025, một người hàng xóm tình cờ tỉnh giấc, thấy nhà ông C. vẫn sáng đèn và cửa không đóng nên sang kiểm tra. Khi bước vào, người này bàng hoàng phát hiện ông C. đang bất tỉnh, gọi hỏi không đáp, liền hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, chân tay lạnh, vã mồ hôi, không rõ liệt, chỉ số SpO₂ chỉ còn 90%, đường huyết giảm sâu còn 0,15 mmol/L.

luoi-hai-dem-khua.jpg
Bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê do hạ đường huyết và được xử trí cấp cứu kịp thời - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê do hạ đường huyết và được xử trí cấp cứu bằng truyền Glucose, thở oxy, bù điện giải.

Sau 10 phút, bệnh nhân tỉnh lại, không liệt thần kinh khu trú, các chỉ số sinh tồn ổn định. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Huy Long, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, thận nhân tạo khuyến cáo, nguy cơ hạ đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường rất cao, liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống và dùng thuốc. Do đó, người bệnh tiểu đường cần lưu ý:

Ăn bữa nhẹ khi có dấu hiệu run rẩy, chóng mặt, đau đầu, đổ mồ hôi, đói, tim đập nhanh, da tái.

Kiểm tra và theo dõi đường huyết theo lịch bác sĩ tư vấn.

Tập thể dục vừa sức, theo dõi cơ thể, tránh gắng sức quá mức.

Tuyệt đối không tự ý uống hoặc bỏ thuốc đang điều trị theo đơn của bác sĩ.

Đối với người sơ cứu, khi phát hiện người hôn mê do hạ đường huyết, cần đặt bệnh nhân nằm nghiêng an toàn, không cho uống nước đường qua miệng, tránh nguy cơ sặc và xâm nhập đường thở gây nguy hiểm tính mạng, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

