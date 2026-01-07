Vụ cháy tại Hà Nội làm 15 người bị thương, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Phó cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), TS.BS Nguyễn Trọng Khoa vừa có công văn chỉ đạo Bệnh viện E về việc tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn trong vụ cháy ở Nghĩa Đô, Hà Nội.

Theo đó, ngày 7/1/2026 đã xảy ra vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, gây hậu quả nghiêm trọng làm ít nhất 15 người bị thương, trong đó 6 người bệnh tiên lượng nặng được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

TS.BS Nguyễn Công Hựu chỉ đạo cấp cứu các bệnh nhân trong vụ cháy - Ảnh BVCC

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe các nạn nhân của vụ cháy, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Hoan nghênh Bệnh viện E và các chuyên gia đầu ngành đã chủ động, tích cực tham gia khám, cấp cứu điều trị các nạn nhân kịp thời;

Đề nghị đồng chí Giám đốc Bệnh viện tiếp tục tập trung nhân lực, chuyên môn và chủ động phối hợp với các bệnh viện chuyên sâu khác và chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, theo dõi điều trị cho những nạn nhân của vụ cháy.

Trường hợp vượt quá khả năng, phạm vi chuyên môn của Bệnh viện thì khẩn trương chuyển người bệnh kịp thời để điều trị tốt nhất cho các nạn nhân bị thương của vụ cháy;

Bệnh viện quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn, người nhà người bệnh vượt qua khủng hoảng.

Bệnh viện có báo cáo chi tiết và cập nhật diễn biến công tác cứu chữa người bị nạn và ý kiến đề xuất (nếu có) về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Các bác sĩ thực hiện cấp cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đó, rạng sáng ngày 7/1/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, có 5 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bệnh…

Nhận thấy đây có thể là trường hợp cấp cứu thảm họa với nhiều người phải nhập viện, Bệnh viện E thực hiện báo động đỏ toàn Bệnh viện.

Ngay lập tức, Ban Giám đốc Bệnh viện đã có mặt ở khoa Cấp cứu cùng với các bác sĩ của khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình… cùng nhiều chuyên khoa khác đã tập trung tiến hành nhận định, phân loại bệnh nhân theo mức độ thương tổn và đồng thời huy động mọi nguồn lực đảm bảo công tác sơ cấp cứu và xử trí tối ưu cho các nạn nhân.

Thăm khám cho bệnh nhân trong vụ cháy - Ảnh BVCC

Vì đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh, các thủ tục nhanh chóng được hoàn tất, người bệnh nhanh chóng chiếu chụp, xét nghiệm cần thiết chỉ trong vài phút ban đầu.

Tất cả các nạn nhân đều được thở oxy để hỗ trợ đường thở. GS.TS Nguyễn Gia Bình - chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực đã thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương của từng người bệnh. Hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng quốc gia để đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

ThS.BS Đỗ Quốc Phong – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, có 15 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E. Qua rà soát và phân loại ban đầu nhận thấy có 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng độ 1 đến độ 4 có nguy cơ diễn biến nặng, nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương củng mạc được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Báo động đỏ huy động y bác sĩ các khoa phòng tập trung cấp cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tất cả các trường hợp có biểu hiện nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể. Sau nội soi phế quản, có 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã đặt ống nội khí quản và thở máy.

Còn lại, các bệnh nhân khác cũng có những biểu hiện tổn thương ở các mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ I ngoài da… Các bệnh nhân này tiếp tục được theo dõi sát vì vụ cháy ngoài bỏng nhiệt, nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương thứ phát hệ hô hấp.