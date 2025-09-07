Ăn nhiều na cùng một lúc sẽ làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể gây biến động đường huyết nhanh chóng.

Trong 100g thịt na cung cấp khoảng 64 kcal, 82,5g nước, 1,6g protein, 14,5g gluxit, 35mg canxi, 36mg vitamin C và 45mg phốt pho. Na chứa 72% glucose, 14,5% saccharose, 1,73% tinh bột và 2,7% protid. Đặc biệt, một quả na có thể đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu vitamin C hằng ngày, giúp tăng cường sức đề kháng nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.

Na có vị ngọt đậm do chứa nhiều đường đơn giản như glucose và fructose. Khi ăn nhiều lượng đường này sẽ được hấp thụ nhanh chóng vào máu, gây tăng đường huyết đột ngột rất nguy hiểm.

Na cung cấp năng lượng lớn, việc ăn nhiều ngoài làm tăng đường huyết còn có thể dẫn đến tăng cân. Thừa cân và béo phì là những yếu tố làm cho bệnh đái tháo đường trở nên trầm trọng hơn.

Tuy vậy, điều này không có nghĩa là người bị đái tháo đường phải kiêng ăn na hoàn toàn mà vẫn có thể ăn với lượng vừa phải. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh và mức độ kiểm soát đường huyết, cách tốt nhất người bệnh nên tham khảo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về cách ăn na phù hợp với mình.

Quả na có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Ảnh minh hoạ/Internet

Sau đây là cách ăn na an toàn tránh tăng đường huyết, bảo vệ sức khoẻ:

Ăn na với lượng vừa phải

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, mặc dù na mang lại nhiều lợi ích, cần sử dụng đúng cách để tránh tác dụng phụ.

Người bệnh tiểu đường nên lưu ý, dù quả na chứa đường thực vật, phù hợp với người tiểu đường nhưng chỉ nên ăn 1 quả/ngày, tối đa 3 quả/tuần để tránh tăng đường huyết.

Người khỏe mạnh không nên ăn quá 300g na/ngày (tương đương 1 quả to hoặc 2 quả nhỏ) để tránh ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, có thể gây mụn nhọt.

Khi ăn na phải loại bỏ hạt, không nuốt vì trong hạt na chứa chất độc, có thể gây nôn ói, co giật hoặc rối loạn hệ vi sinh đường ruột.

Người mắc bệnh Parkinson hoặc nhược cơ nên hạn chế ăn na để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chọn na không quá chín

Chọn na không quá chín, vì na quá chín sẽ chứa lượng đường cao hơn dễ làm tăng đường huyết.

Ăn na trực tiếp không thêm đường

Đây là cách tốt nhất để tận dụng chất xơ trong na. Chỉ ăn thịt quả nguyên chất, không thêm đường hoặc sữa đặc, sữa chua có đường hoặc các chất tạo ngọt nhân tạo khác.

Chọn thời điểm ăn hợp lý

Tránh ăn na vào lúc bụng đói vì có thể khiến đường huyết tăng nhanh chóng. Hãy ăn na sau các bữa ăn chính hoặc kết hợp với các thực phẩm giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh để cân bằng đường huyết.