Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cách ăn na an toàn tránh tăng đường huyết

Ăn nhiều na cùng một lúc sẽ làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể gây biến động đường huyết nhanh chóng.

Bình Nguyên

Trong 100g thịt na cung cấp khoảng 64 kcal, 82,5g nước, 1,6g protein, 14,5g gluxit, 35mg canxi, 36mg vitamin C và 45mg phốt pho. Na chứa 72% glucose, 14,5% saccharose, 1,73% tinh bột và 2,7% protid. Đặc biệt, một quả na có thể đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu vitamin C hằng ngày, giúp tăng cường sức đề kháng nhờ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.

Na có vị ngọt đậm do chứa nhiều đường đơn giản như glucose và fructose. Khi ăn nhiều lượng đường này sẽ được hấp thụ nhanh chóng vào máu, gây tăng đường huyết đột ngột rất nguy hiểm.

Na cung cấp năng lượng lớn, việc ăn nhiều ngoài làm tăng đường huyết còn có thể dẫn đến tăng cân. Thừa cân và béo phì là những yếu tố làm cho bệnh đái tháo đường trở nên trầm trọng hơn.

Tuy vậy, điều này không có nghĩa là người bị đái tháo đường phải kiêng ăn na hoàn toàn mà vẫn có thể ăn với lượng vừa phải. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh và mức độ kiểm soát đường huyết, cách tốt nhất người bệnh nên tham khảo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về cách ăn na phù hợp với mình.

Quả na có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Ảnh minh hoạ/Internet
Quả na có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Ảnh minh hoạ/Internet

Sau đây là cách ăn na an toàn tránh tăng đường huyết, bảo vệ sức khoẻ:

Ăn na với lượng vừa phải

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, mặc dù na mang lại nhiều lợi ích, cần sử dụng đúng cách để tránh tác dụng phụ.

Người bệnh tiểu đường nên lưu ý, dù quả na chứa đường thực vật, phù hợp với người tiểu đường nhưng chỉ nên ăn 1 quả/ngày, tối đa 3 quả/tuần để tránh tăng đường huyết.

Người khỏe mạnh không nên ăn quá 300g na/ngày (tương đương 1 quả to hoặc 2 quả nhỏ) để tránh ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, có thể gây mụn nhọt.

Khi ăn na phải loại bỏ hạt, không nuốt vì trong hạt na chứa chất độc, có thể gây nôn ói, co giật hoặc rối loạn hệ vi sinh đường ruột.

Người mắc bệnh Parkinson hoặc nhược cơ nên hạn chế ăn na để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chọn na không quá chín

Chọn na không quá chín, vì na quá chín sẽ chứa lượng đường cao hơn dễ làm tăng đường huyết.

Ăn na trực tiếp không thêm đường

Đây là cách tốt nhất để tận dụng chất xơ trong na. Chỉ ăn thịt quả nguyên chất, không thêm đường hoặc sữa đặc, sữa chua có đường hoặc các chất tạo ngọt nhân tạo khác.

Chọn thời điểm ăn hợp lý

Tránh ăn na vào lúc bụng đói vì có thể khiến đường huyết tăng nhanh chóng. Hãy ăn na sau các bữa ăn chính hoặc kết hợp với các thực phẩm giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh để cân bằng đường huyết.

#ăn na an toàn #tăng đường huyết #bệnh tiểu đường #giảm nguy cơ tăng đường huyết #chọn na không quá chín #lượng na phù hợp

Bài liên quan

Kinh doanh

Cách mua na Đồng Bành chính hiệu, không hóa chất

Do canh tác trên núi đá vôi, na Đồng Bành có hương vị đặc biệt, quả to, tròn đều, mắt na nở to và thưa, vỏ quả sáng xanh tự nhiên, ít hạt.

Thời gian gần đây, tại một số sạp hoa quả ở chợ Long Biên (Hà Nội), chợ đầu mối phía Nam... người bán rao "Na Đồng Bành" với giá rẻ chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg. Việc trà trộn na từ vùng khác hoặc sử dụng hóa chất để giữ quả lâu hỏng, khiến người tiêu dùng khó phân biệt.

Dưới đây là những cách giúp khách hàng nhận biết na Đồng Bành chính hiệu, an toàn, không hóa chất.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Rễ cây diếp cá tưởng bỏ đi lại là vị thuốc đại bổ

Phần lá và thân cây rau diếp cá thường được dùng làm rau sống hoặc nước ép giải nhiệt, ít ai biết rằng, phần rễ cây cũng mang đến những công dụng vượt trội.

Theo Đông y, rễ cây diếp cá có vị cay, hơi đắng, tính hơi lạnh, đi vào kinh phế, can và tỳ, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thấp, lợi tiểu, hoạt huyết tiêu thũng, hành khí hóa ứ, thường được dùng trong điều trị các chứng nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiết niệu, các bệnh tiêu hóa, bệnh phụ khoa và các trường hợp mụn nhọt, viêm da.

Thanh nhiệt, giải độc vượt trội

Xem chi tiết

Dinh dưỡng

Loại rau tốt cho người bệnh tiểu đường, ăn sai cách sẽ phản tác dụng

Mướp đắng và rau dền là hai loại rau quen thuộc, giúp ổn định đường huyết hiệu quả cho người tiểu đường. Tuy nhiên, nếu ăn sai cách, chúng có thể phản tác dụng, thậm chí gây hại cho sức khỏe.

Chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Bên cạnh việc hạn chế tinh bột và đường, việc bổ sung rau xanh đặc biệt là các loại rau có tác dụng hỗ trợ điều hòa đường huyết được các chuyên gia khuyến khích. Trong đó, mướp đắng và rau dền là hai loại rau dân dã, rẻ tiền nhưng có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết rất hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người lại mắc phải sai lầm khi chế biến và sử dụng, khiến công dụng quý giá này bị suy giảm, thậm chí phản tác dụng.

Mướp đắng – “vị thuốc tự nhiên” cho người tiểu đường

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới